El FMI anticipa ahora una desaceleración de la inflación en Argentina para los próximos meses
Funcionarios del organismo indicaron este viernes que las expectativas inflacionarias para este año "se sitúan en torno al 25%” tras el pico de 3,4% en marzo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé para la Argentina un “proceso de desinflación en los próximos meses” luego de que esta semana anticipara que el guarismo podría llegar al 30% hacia fin del corriente año.
Según Luis Cubeddu, vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo y miembro del equipo técnico que negocia con nuestro país, “estamos proyectando que se producirá un proceso de desinflación en los próximos meses. Los indicadores de alta frecuencia de abril sugieren que así es”.
Sobre el aumento de 3,4% registrado en el IPC de marzo, como publicó recientemente el Indec, indicó que se debe al incremento de los precios de la energía a nivel global, los aumentos en los precios estacionales y las fuertes subas en los precios regulados en el marco de la decisión gubernamental de “abordar algunos de los desajustes de precios relativos que existen en la economía”, dijo.
El funcionario formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa que ofreció este viernes en Washington, donde explicó que un menor ritmo inflacionario para los próximos meses estaría respaldado por “un ancla fiscal muy fuerte, cuya credibilidad se ha mejorado”.
Cubeddu también destacó “mejoras en el marco de política monetaria” y fundamentó que “las expectativas de inflación a doce meses vistas siguen estando relativamente bien ancladas y se sitúan en torno al 25%” para finales del corriente año.
En ese sentido, vale recordar que, según los datos oficiales, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 llega a 9,4%, cuando Presupuesto 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo proyecta una inflación anual del 10,1%.
Finalmente, y al referirse a la política de fuerte endeudamiento implementada por el Gobierno, habló de una “estrategia multifacética” que contempla “tratar de movilizar financiamiento en dólares estadounidenses del mercado interno” y “la venta de activos estatales o la privatización”.
El funcionario del Fondo también mencionó los “repos del Banco Central” así como “préstamos de bancos comerciales garantizados por bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial y el BID”.
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