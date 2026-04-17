El FMI anticipa ahora una desaceleración de la inflación en Argentina para los próximos meses

En ese sentido, vale recordar que, según los datos oficiales, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 llega a 9,4%, cuando Presupuesto 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo proyecta una inflación anual del 10,1%.

Finalmente, y al referirse a la política de fuerte endeudamiento implementada por el Gobierno, habló de una “estrategia multifacética” que contempla “tratar de movilizar financiamiento en dólares estadounidenses del mercado interno” y “la venta de activos estatales o la privatización”.

El funcionario del Fondo también mencionó los “repos del Banco Central” así como “préstamos de bancos comerciales garantizados por bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial y el BID”.