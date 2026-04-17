Crisis económica: cerró un pizza libre del centro porteño y rematan todo su mobiliario
La profunda crisis económica golpea a la gastronomía porteña. Un reconocido local de pizza libre bajó sus persianas de forma definitiva y subasta sus bienes.
El impacto de la crisis económica sigue dejando fuertes secuelas en el sector gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, se confirmó que un tradicional restaurante de pizza libre ubicado en pleno centro porteño cerró sus puertas y rematará todo su equipamiento de cocina.
El impacto de la crisis económica y el gran remate online
El establecimiento gastronómico funcionaba en la calle Sarmiento al 702, en la concurrida zona del Microcentro. Hasta hace pocas semanas, el local se destacaba por ofrecer atractivas promociones para seducir a los clientes, como su popular servicio de pizza libre por $12.000 o las meriendas y desayunos ilimitados por $10.000. Sin embargo, la abrupta caída del consumo forzó su cierre.
Ante esta lamentable situación, los dueños decidieron realizar una subasta online para liquidar más de 50 lotes con todo el mobiliario del comercio. Según anunció la firma encargada, el remate virtual se llevará a cabo el próximo lunes 20 de abril a las 15 horas y está orientado a personas que busquen armar su propio negocio o renovar instalaciones.
IMPORTANTE: El ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario y Javier Milei frenó la dolarización por una porfía razón
Qué se subasta tras el cierre en el centro porteño
El extenso catálogo publicado por la casa de subastas incluye verdaderas oportunidades para el sector gastronómico. Entre los artículos industriales de mayor valor se encuentran una amasadora con mando, un horno pizzero de 12 moldes, múltiples heladeras mostradores de acero inoxidable, cortadoras de fiambres, campanas de extracción y un horno pastelero de 24 moldes.
Además de la maquinaria pesada, se liquidará absolutamente todo el mobiliario que vestía el salón comedor. Los lotes abarcan unas 90 sillas de madera con patas cromadas, decenas de mesas con tapa de fórmica, 26 sillas de diseño modelo Eames, ventiladores de pared y un enorme lote de vajilla completa que incluye cientos de platos, tazas Tsuji, copas de vino y cubiertos de acero inoxidable.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario