Crisis económica: cerró un pizza libre del centro porteño y rematan todo su mobiliario

image

El impacto de la crisis económica y el gran remate online

El establecimiento gastronómico funcionaba en la calle Sarmiento al 702, en la concurrida zona del Microcentro. Hasta hace pocas semanas, el local se destacaba por ofrecer atractivas promociones para seducir a los clientes, como su popular servicio de pizza libre por $12.000 o las meriendas y desayunos ilimitados por $10.000. Sin embargo, la abrupta caída del consumo forzó su cierre.