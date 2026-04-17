Cambió el pronóstico del tiempo: tormentón glacial barrerá la ciclogénesis tórrida y llegará el frío al AMBA
Tras la altísima humedad, un tormentón dará paso a un marcado descenso térmico. El pronóstico del tiempo detallado para el AMBA.
La pesada y tórrida ciclogénesis que afectó a la región central del país en los últimos días comienza a despedirse. Sin embargo, el alivio definitivo no se sentirá sin antes atravesar un fuerte tormentón que barrerá con toda la humedad, según el pronóstico del tiempo para el AMBA.
Sábado y domingo: las últimas horas de calor y humedad
A pesar del alejamiento del sistema de baja presión principal, el fin de semana todavía mantendrá condiciones más propias del verano que del otoño. Durante el día sábado 18 de abril, el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 16 grados a primera hora.
El escenario será bastante similar para el domingo 19, donde se espera una jornada con nubosidad variable, una máxima de 23 grados y una mínima de 17 grados, sin probabilidades de precipitaciones significativas.
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Cuándo llega el tormentón glacial y el frío
El verdadero quiebre meteorológico se producirá a comienzos de la próxima semana. Para el lunes 20 de abril, el pronóstico indica un 80% de probabilidades de lluvias y tormentas que acumularían alrededor de 3.4 milímetros de agua. Estas precipitaciones estarán acompañadas por intensas ráfagas de viento frío del sector sur, que podrían alcanzar velocidades de entre 22 y 55 km/h.
Este fuerte temporal será el encargado de barrer definitivamente la humedad y abrirle la puerta al frío polar. A partir del martes 21, el cielo volverá a estar despejado, pero las temperaturas sufrirán un colapso: la máxima no superará los 17 grados y la mínima caerá bruscamente hasta los 10 grados. La tendencia gélida se profundizará aún más el miércoles 22, con una temperatura mínima que perforará la barrera de los dos dígitos, ubicándose en apenas 9 grados.
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