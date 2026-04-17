Cambió el pronóstico del tiempo: tormentón glacial barrerá la ciclogénesis tórrida y llegará el frío al AMBA

Este fuerte temporal será el encargado de barrer definitivamente la humedad y abrirle la puerta al frío polar. A partir del martes 21, el cielo volverá a estar despejado, pero las temperaturas sufrirán un colapso: la máxima no superará los 17 grados y la mínima caerá bruscamente hasta los 10 grados. La tendencia gélida se profundizará aún más el miércoles 22, con una temperatura mínima que perforará la barrera de los dos dígitos, ubicándose en apenas 9 grados.