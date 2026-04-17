Golpe al bolsillo: los salarios de febrero volvieron a perder frente a la inflación

En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6%, el público registrado +27,4% y el privado no registrado (es decir, los trabajadores sin relación de dependencia) +75,1%.

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En los últimos doce meses (marzo 2025-febrero 2026) hubo solo dos meses donde el sector privado registrado estuvo por encima del promedio total: noviembre (2,1% contra 1,8%) y diciembre (2,5% contra 1,6%) del año pasado.

Por último, el informe publicado por el Indec arroja una variación del 35,8% interanual, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año.

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