Golpe al bolsillo: los salarios de febrero volvieron a perder frente a la inflación
Índice de los Salarios publicado por el Indec creció 2,4% en febrero, manteniéndose por debajo del IPC. La pérdida de poder adquisitivo ya acumula 4 meses.
El Índice de los Salarios creció 2,4% en febrero, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), manteniéndose por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, cuando fue del 2,9%.
Se trata de la misma dinámica que en enero pasado, cuando los salarios aumentaron 2,5% y la inflación de ese mes avanzó al 2,9%. De esta manera, el total de los salarios sigue sin poder ganarle a la inflación y acumula cuatro meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo.
La última vez que terminó por encima del aumento de precios fue en octubre de 2025, cuando la inflación fue del 2,3% y el índice de salarios creció 2,5%. En febrero último, el único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado.
Desglosado por sectores, en efecto, únicamente el sector informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación; al aumentar 4,6%, quedó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima del IPC de febrero, al tiempo que impulsó en alza el promedio de febrero relevado por el Indec.
El sector registrado (que incluye públicos y privados) sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8%. El privado registrado subió 1,6% (1,3 p.p. por debajo de la inflación) y el sector público lo hizo en 2,3% (0,6 p.p. por debajo de la inflación).
En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6%, el público registrado +27,4% y el privado no registrado (es decir, los trabajadores sin relación de dependencia) +75,1%.
En los últimos doce meses (marzo 2025-febrero 2026) hubo solo dos meses donde el sector privado registrado estuvo por encima del promedio total: noviembre (2,1% contra 1,8%) y diciembre (2,5% contra 1,6%) del año pasado.
Por último, el informe publicado por el Indec arroja una variación del 35,8% interanual, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año.
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