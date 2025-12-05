Plan Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios
La fecha de cobro y el monto aplica también a los beneficiarios de Acompañamiento Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el monto y la fecha de pago para beneficiarios del plan Volver al Trabajo y de Acompañamiento Social, los dos programas sociales que absolvieron a los titulares del ex Potenciar Trabajo.
Tanto plan Volver al Trabajo y como Acompañamiento Social son dos programas orientados a facilitar la reinserción laboral de las personas mediante asignaciones fijas y capacitación, sumando así herramientas para la mejora de competencias laborales. Los beneficiarios podrán mejorar su empleabilidad y facilitar su inclusión en el mercado laboral mediante programas de orientaciones y apoyo integral para acceder a un trabajo formal.
La prestación es una suma fija mensual y no remunerativa, y busca ofrecer un respaldo económico a personas en situación de vulnerabilidad.
Este mes, los beneficiarios inscriptos en el plan “Volver al Trabajo” recibirán $78.000, monto que cobrarán este viernes 5 de diciembre, fecha correspondiente al quinto día hábil del mes.
Cabe destacar que esta fecha de pago también aplica a los titulares del plan Acompañamiento Social, la otra línea de asistencia en la cual se dividió el antiguo Potenciar Trabajo. Ambos programas continúan bajo la supervisión de ANSES, en articulación con el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.
Requisitos para acceder al plan Volver al Trabajo
El programa Volver al Trabajo está dirigido en primer lugar a personas que anteriormente estaban incluidas en Potenciar Trabajo.
Quienes deseen ser beneficiarios, pueden completar el registro de usuario en Portal Empleo. Una vez allí deberán cargar el currículum vitae (CV), acceder al apartado “Mi perfil laboral” y postularse a oportunidades que aparecen de manera periódica.
De esta forma, obtendrán el acceso a cursos, talleres y programas de mejora de empleabilidad.
Por ejemplo, podrán acceder al programa Fomentar Empleo, el cual orienta sus prestaciones a personas de 18 a 64 años que no cuenten con un trabajo registrado durante los últimos tres meses. Este plan ofrece capacitaciones, prácticas laborales en empresas y acceso preferente a búsquedas activas.
Cómo solicitar el plan Volver al Trabajo
El trámite para solicitar el pago del plan Volver al Trabajo se puede llevar a cabo en las plataformas de Mi ANSES o Mi Argentina.
- Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.
- Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.
- Ir a la sección “Mis cobros”.
- Comprobar si en el listado aparece "Volver al Trabajo" como prestación activa.
Cómo saber si sos beneficiario del plan Volver al Trabajo
Para verificar si una persona se encuentra en la nómina, se debe ingresar al portal Mi Argentina o a la web de Mi ANSES, colocar el número de CUIL, ingresar con la Clave de la Seguridad Social y revisar el apartado “Mis cobros”.
Los reclamos por falta de pago se pueden realizar través de la línea gratuita 0800-222-3294.
