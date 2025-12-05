Plan Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios

Requisitos para acceder al plan Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo está dirigido en primer lugar a personas que anteriormente estaban incluidas en Potenciar Trabajo.

Quienes deseen ser beneficiarios, pueden completar el registro de usuario en Portal Empleo. Una vez allí deberán cargar el currículum vitae (CV), acceder al apartado “Mi perfil laboral” y postularse a oportunidades que aparecen de manera periódica.

De esta forma, obtendrán el acceso a cursos, talleres y programas de mejora de empleabilidad.

Por ejemplo, podrán acceder al programa Fomentar Empleo, el cual orienta sus prestaciones a personas de 18 a 64 años que no cuenten con un trabajo registrado durante los últimos tres meses. Este plan ofrece capacitaciones, prácticas laborales en empresas y acceso preferente a búsquedas activas.

Cómo solicitar el plan Volver al Trabajo

El trámite para solicitar el pago del plan Volver al Trabajo se puede llevar a cabo en las plataformas de Mi ANSES o Mi Argentina.

Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.

Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.

Ir a la sección “Mis cobros”.

Comprobar si en el listado aparece "Volver al Trabajo" como prestación activa.

Cómo saber si sos beneficiario del plan Volver al Trabajo

Para verificar si una persona se encuentra en la nómina, se debe ingresar al portal Mi Argentina o a la web de Mi ANSES, colocar el número de CUIL, ingresar con la Clave de la Seguridad Social y revisar el apartado “Mis cobros”.

Los reclamos por falta de pago se pueden realizar través de la línea gratuita 0800-222-3294.