Más deuda: Luis Caputo anunció el regreso al mercado de capitales con un bono en dólares a 4 años
Luis Caputo tomará nueva deuda a una tasa del 6,5% anual para pagar el bono que se emitió en 2020 como parte de la reestructuración de la deuda con el FMI que él mismo había tomado en 2018.
Luego de casi 8 años la Argentina regresará al mercado de capitales. Luis Caputo anunció una nueva toma de deuda por medio de la emisión de un bono en dólares del Tesoro Nacional para el próximo 10 de diciembre y que tendrá una tasa de interés de 6,5% con vencimiento en noviembre de 2029.
Se trata de un bono que se destinará a pagar vencimientos de capital en enero de los bonos AL30 y AL29 emitidos en septiembre de 2020 como parte de la reestructuración de la deuda tomada en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el propio Caputo durante la gestión de Mauricio Macri.
"El Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", afirmaron desde el gobierno.
El anuncio lo hizo Caputo este viernes en una entrevista televisiva y ratificado, pocos minutos después, por el Palacio de Hacienda a través de su cuenta oficial de X.
"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", destacó el comunicado.
En este sentido, enfatizaron que "habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta".
Las características del nuevo bono
De acuerdo a lo difundido por el Ministerio de Economía, el título tendrá las siguientes características:
- Será un nono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (BONAR 2029N).
- El cupón tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5% y con pagos semestrales.
- Repago de capital del 100% al momento del vencimiento.
- Moneda de suscripción y pago en dólares.
- Será bajo legislación Argentina.
El resultado de la licitación "irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2029" y que fueron emitidos en su momento para cubrir vencimientos de la deuda tomada por el propio Caputo.
