Más deuda: Luis Caputo anunció el regreso al mercado de capitales con un bono en dólares a 4 años

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

En este sentido, enfatizaron que "habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta".

Las características del nuevo bono

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio de Economía, el título tendrá las siguientes características:

Será un nono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (BONAR 2029N).

El cupón tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5% y con pagos semestrales.

Repago de capital del 100% al momento del vencimiento.

Moneda de suscripción y pago en dólares.

Será bajo legislación Argentina.

El resultado de la licitación "irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2029" y que fueron emitidos en su momento para cubrir vencimientos de la deuda tomada por el propio Caputo.