Para visitar Algodoal, el primer paso es llegar a Belém y desde allí viajar hasta Marudá, un distrito costero ubicado a unos 160 kilómetros. El trayecto terrestre puede realizarse en auto, colectivo o combi y demanda aproximadamente entre tres y cuatro horas, según las condiciones del camino.

Una vez en Marudá, hay que dirigirse al puerto y tomar una embarcación hasta la isla de Maiandeua. La travesía dura alrededor de 40 minutos y permite desembarcar directamente en la villa de Algodoal.