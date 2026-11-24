El paraíso escondido de Brasil al que solo se llega en barco: cómo es el pueblo de playas, dunas y manglares
Ubicado en la isla de Maiandeua, en el estado brasileño de Pará, es un sitio al que se llega en barco y que se destaca por sus playas, dunas, manglares y comunidades pesqueras. Qué hacer y cómo llegar.
Brasil es uno de los destinos más elegidos por los turistas, gracias a sus playas, paisajes naturales y propuestas para distintos tipos de viajeros. Sin embargo, más allá de sus grandes epicentros, el país también conserva rincones poco explorados: Algodoal, un pequeño pueblo del estado de Pará.
Ubicado en la isla de Maiandeua, en el norte brasileño, este destino combina playas, dunas, manglares y comunidades pesqueras. Para llegar, es necesario completar un último tramo en barco de aproximadamente 40 minutos desde la costa.
Qué se puede hacer en Algodoal
Además de disfrutar de la playa, los visitantes pueden recorrer los alrededores en bicicleta o realizar caminatas por los senderos naturales de la isla.
También es posible contratar paseos en barco para conocer otras playas y observar la vegetación y la fauna de la región. Al regresar al pueblo, Una de las propuestas es probar la gastronomía local, con platos de pescado y mariscos frescos.
Dónde queda y cómo llegar a Algodoal
Este destino de Brasil se encuentra en el municipio de Maracanã, en el estado de Pará, al norte de Brasil. Forma parte de la isla de Maiandeua, sobre la costa atlántica, y está aproximadamente a 180 kilómetros de Belém, la capital del estado. Es un destino al que no se puede llegar directamente en automóvil, ya que el último tramo del viaje se realiza por agua.
Para visitar Algodoal, el primer paso es llegar a Belém y desde allí viajar hasta Marudá, un distrito costero ubicado a unos 160 kilómetros. El trayecto terrestre puede realizarse en auto, colectivo o combi y demanda aproximadamente entre tres y cuatro horas, según las condiciones del camino.
Una vez en Marudá, hay que dirigirse al puerto y tomar una embarcación hasta la isla de Maiandeua. La travesía dura alrededor de 40 minutos y permite desembarcar directamente en la villa de Algodoal.
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