La búsqueda de Keila se mantiene activa y se extiende hasta la desembocadura al mar.

De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño G1 Globo, un testigo oyó gritos de auxilio durante el temporal, aunque no logró intervenir por la fuerza de la corriente y el volumen de agua. Poco después, las autoridades informaron que la motocicleta fue encontrada dentro del río.

La fuerza del agua los arrastró y, desde entonces, se desplegó un operativo de búsqueda para intentar encontrarlos. En las últimas horas, los rescatistas hallaron el cuerpo de Enzo Antônio, mientras que el paradero de la joven sigue siendo un misterio.

Según informó la Policía, el joven sería el conductor de la motocicleta que terminó arrastrada hacia el río. Y, aunque se sospecha que la joven habría viajado como su acompañante, aún no habría una confirmación oficial de que estuviera en el vehículo.

Así fue encontrada la moto, en donde habría viajado la pareja. Foto: Noticias de Misiones.

La angustia de la familia de Keila en Misiones

En San Pedro, sus familiares siguen de cerca cada novedad del operativo. Rubén Da Costa, el padre de la joven, contó que atraviesan horas de mucha incertidumbre y que todavía no recibieron información concreta sobre lo que pudo haber ocurrido con su hija.

“No tenemos nada concreto. Se sigue buscando y allá sigue el tiempo feo y llueve”, expresó en diálogo con Misiones Online.

El hombre también explicó que tenía intenciones de viajar hasta Brasil para seguir de cerca el trabajo de los rescatistas, pero que Defensa Civil no autorizó su presencia en el lugar debido a las condiciones de riesgo que presenta la zona.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan con los rastrillajes en el río Indaiá y sus alrededores. Las tareas se desarrollan en un contexto complicado por las lluvias y las condiciones climáticas adversas, que dificultan el operativo.

El temporal que golpeó Ubatuba entre la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes dejó casi 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas, según informó el Ayuntamiento local. La intensidad de las precipitaciones provocó inundaciones en distintos barrios, desbordes de ríos, caída de árboles y deslizamientos de tierra.

Entre los sectores más afectados se encontraban los barrios de Sesmaria, Vila Rezende, Taquaral, Angelim e Itamambuca, además de las zonas cercanas a los ríos Indaiá y Ressaca. En Sesmaria, el desborde de un curso de agua afectó varias viviendas y obligó a una pareja y a sus dos hijos a dejar su casa para alojarse con familiares.