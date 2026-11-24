Brasil excluyó a Javier Milei de la asunción de Lula da Silva y profundizó la tensión diplomática
La decisión se conoció tras las declaraciones de Pablo Quirno. El embajador Julio Bitelli tampoco retomará sus funciones en Buenos Aires.
Tras las declaraciones televisivas del canciller Pablo Quirno, el gobierno de Lula da Silva decidió excluir a Javier Milei de la ceremonia de asunción de su cuarto mandato y confirmó que la embajada brasileña en Buenos Aires continuará sin un embajador designado.
La decisión fue confirmada por fuentes diplomáticas brasileñas y se suma a la determinación de que el embajador Julio Bitelli no regresará a Buenos Aires para retomar sus funciones. Según publicó Clarín, el diplomático volverá únicamente para completar su mudanza y la representación brasilera quedará a cargo de un encargado de negocios por tiempo indeterminado.
La decisión de no invitar a Milei a la ceremonia, prevista para el próximo 5 de enero de 2027, se tomó luego del malestar generado en Brasilia por las declaraciones del canciller argentino durante su participación en el programa televisivo de La noche de Mirtha, conducido por Juana Viale.
Qué dijo Pablo Quirno y por qué tensó aún más la relación con Brasil
El nuevo episodio de tensión se desencadenó luego de que el diplomático relativizara los calificativos que Javier Milei utilizó contra Lula da Silva y explicara los motivos por los cuales el Gobierno argentino no reconoció formalmente el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas el 25 de octubre.
Durante la entrevista, el canciller sostuvo que existieron situaciones dentro del proceso electoral que "ponían de alguna manera en duda toda la situación". De esta manera, justificó la postura de la Argentina frente al triunfo de Lula, quien se impuso en el balotaje ante Flávio Bolsonaro con el 51,7% de los votos válidos frente al 48,2% de su adversario.
Las declaraciones generaron malestar en Brasilia, donde rechazaron los cuestionamientos y defendieron la legitimidad del proceso electoral. Según las fuentes consultadas por Clarín, desde la administración de Lula da Silva consideraron que las afirmaciones del funcionario argentino no se correspondían con los hechos.
Otro de los puntos de controversia fue la representación de los intereses argentinos en Venezuela, sobre la que Quirno aseguró que Brasil había dejado de cumplir esa función luego de que el presidente argentino publicara en sus redes sociales una imagen de su par brasileño junto a Nicolás Maduro, lo que habría derivado en la pérdida de protección diplomática para los ciudadanos argentinos.
Sin embargo, desde Itamaraty desmintieron esa versión y señalaron que Brasil mantuvo la custodia de la residencia y la representación argentina en Caracas desde 2024, incluso frente a las presiones del gobierno venezolano. La tarea se extendió hasta que Italia, bajo la administración de Giorgia Meloni, asumió posteriormente esa responsabilidad.
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