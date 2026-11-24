Las declaraciones generaron malestar en Brasilia, donde rechazaron los cuestionamientos y defendieron la legitimidad del proceso electoral. Según las fuentes consultadas por Clarín, desde la administración de Lula da Silva consideraron que las afirmaciones del funcionario argentino no se correspondían con los hechos.

Otro de los puntos de controversia fue la representación de los intereses argentinos en Venezuela, sobre la que Quirno aseguró que Brasil había dejado de cumplir esa función luego de que el presidente argentino publicara en sus redes sociales una imagen de su par brasileño junto a Nicolás Maduro, lo que habría derivado en la pérdida de protección diplomática para los ciudadanos argentinos.

Sin embargo, desde Itamaraty desmintieron esa versión y señalaron que Brasil mantuvo la custodia de la residencia y la representación argentina en Caracas desde 2024, incluso frente a las presiones del gobierno venezolano. La tarea se extendió hasta que Italia, bajo la administración de Giorgia Meloni, asumió posteriormente esa responsabilidad.