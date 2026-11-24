Lula da Silva

El magistrado agregó que, desde el extranjero, el senador difundió documentos a través de medios de comunicación y redes sociales, además de conceder entrevistas en las que hizo referencia a su salida del país.

Para fundamentar la notificación mediante edicto, Moraes citó antecedentes del Supremo Tribunal Federal que habilitan este mecanismo cuando una persona acusada se encuentra en el extranjero y su paradero es desconocido.

El juez consideró que la ausencia de un imputado no puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de una investigación penal, especialmente cuando existen indicios de que conoce las acusaciones en su contra.

Flávio Bolsonaro

"Es inadmisible que la fuga se utilice como medio para paralizar la persecución penal y frustrar la aplicación del derecho penal", sostuvo el magistrado. La resolución establece que Flávio Bolsonaro tendrá un plazo de 15 días para responder a la denuncia, contado a partir de la publicación oficial del edicto.