Luis Caputo atribuyó la suba del riesgo país al temor a una posible derrota de Javier Milei en 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a relacionar el incremento del riesgo país con los comicios de 2027. "Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei", sostuvo durante un evento organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En su exposición, el titular de Hacienda explicó que el fenómeno refleja "esencialmente el temor de algunos de volver (al pasado)". Y agregó: "El problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei".

Caputo también asoció la suba del riesgo político de los últimos días con los resultados electorales en Brasil y Estados Unidos. "Algunos lo relacionan con las elecciones en EE.UU. y que entonces creen que se va a perder el apoyo de Estados Unidos", deslizó. No obstante, insistió en que el respaldo de Washington se mantendrá: "Ya lo dijo el embajador americano, nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia".

En ese marco, el ministro se refirió a las declaraciones de Peter Lamelas, embajador norteamericano en la Argentina, quien publicó en X: "Nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina".

Respecto de las proyecciones para 2027, Caputo ratificó el rumbo económico del Gobierno y expresó su confianza en que los votantes valorarán los resultados de la gestión de Javier Milei. "Me voy a dormir todos los días sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los argentinos. Eso lo sé, no es que lo creo", manifestó.

Además, señaló al Presidente como garantía del programa económico: "La única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei. Y no se los digo como ministro de Economía, se los digo como argentino". Y aclaró que podrán cambiar los ministros y el equipo económico, pero no el presidente: "Sé lo fácil que es perder la convicción. Sé el nivel de conocimiento que tenés que tener". Por último, advirtió sobre la necesidad de sostener las políticas implementadas y evitar cambios de dirección.