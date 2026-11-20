Qué decía Javier Milei del riesgo país en 2018: "Incompetentes gobernando"
Javier Milei explicó la disparada del riesgo país con el mismo argumento que Macri en 2018. Argumento que en ese momento liquidó con un tuit que envejeció mal.
Ni el mercado, que supo celebrar cada una de las medidas que aplicaron desde su desembarco en la Casa Rosada, confía ya en el plan de Javier Milei y Luis Caputo y deja en evidencia que para él, el modelo está agotado. Y ello puede verse en la desconfianza que el mercado tiene sobre el futuro de la Argentina y su capacidad para hacer frente a sus compromiso en el mediano plazo. En los últimos días el Riesgo País comenzó a subir a pasos agigantados y de manera sostenida y superó este viernos los 1.000 puntos básicos.
Incapaces de despejar las cada vez mayores dudas de cara al futuro, Milei y Caputo insisten en negar que la desconfianza del mercado sea producto de las inconsistencias del modelo sino, una vez más, del "riesgo kuka".
Sin embargo fue el propio Milei el encargado en echar por tierra este argumento. Lo hizo en 2018 cuando era el gobierno de Mauricio Macri el que apelaba también al "riesgo kuka" para explicar la disparada del "Riesgo País" en medio de la debacle del mismo modelo que fracasó en ese entonces y que está fracasando ahora.
"Frente a la suba del riesgo país los inútiles de Kambiemos dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Por otro lado si CFK crece es porque los Kambiemos son unos incompetentes gobernando", disparó en 2018 en su cuenta de X cuando era apenas un histriónico panelista televisivo que generaba rating por sus aparatosas explosiones argumentativas.
El Riesgo País supera este viernes los mil puntos, el nivel más alto en lo que va del año y marca una fuerte reversión respecto del piso de 402 puntos alcanzado en julio pasado.
El índice elaborado por J.P. Morgan mide la sobretasa que debe pagar la deuda argentina por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la fuerte caída en las cotizaciones de los títulos públicos impulsó el salto del indicador.
El mal clima financiero internacional, la cautela en Wall Street y la depreciación del real brasileño afectaron a los activos de mercados emergentes, entre los que se encuentra la Argentina.
Asimismo los inversores mantienen cautela frente a la capacidad de renovación de los próximos vencimientos de deuda y el aumento de la brecha cambiaria.
Caputo repitió entonces el viejo argumento del macrismo. "Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei", sostuvo durante un evento organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA). En su exposición, el titular de Hacienda explicó que el fenómeno refleja "esencialmente el temor de algunos de volver (al pasado)". Y agregó: "El problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei".
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