El índice elaborado por J.P. Morgan mide la sobretasa que debe pagar la deuda argentina por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la fuerte caída en las cotizaciones de los títulos públicos impulsó el salto del indicador.

El mal clima financiero internacional, la cautela en Wall Street y la depreciación del real brasileño afectaron a los activos de mercados emergentes, entre los que se encuentra la Argentina.

Javier Milei y Luis Caputo

Asimismo los inversores mantienen cautela frente a la capacidad de renovación de los próximos vencimientos de deuda y el aumento de la brecha cambiaria.

Caputo repitió entonces el viejo argumento del macrismo. "Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei", sostuvo durante un evento organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA). En su exposición, el titular de Hacienda explicó que el fenómeno refleja "esencialmente el temor de algunos de volver (al pasado)". Y agregó: "El problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei".