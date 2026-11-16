Postal repetida: cientos de personas hacen cola frente a una pizzería por un puesto de trabajo

Fuente: CEPA.

El mapa del desempleo generado en el sector privado deja al descubierto el duro cuadro que atraviesan las empresas de producción industrial y la obra pública y privada. la "Industria manufacturera" lideró la destrucción de puestos laborales en valores absolutos, con 97.312 despidos o cesantías no cubiertas. En tanto la "Construcción" ocupó el segundo lugar en bajas absolutas (-80.399 puestos), pero se consagró como el sector más perjudicado en términos relativos, al desplomarse un 16,8% de su personal registrado. "Transporte y almacenamiento" perdió 72.480 empleos (-13,5%); "Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria" registró un recorte de 72.312 plazas (-2,7%).

En contraste con este panorama recesivo, solo un puñado de actividades lograron mostrar saldos positivos en la contratación de persona como "Agricultura, ganadería y pesca" (+22.473 puestos), "Salud humana y servicios sociales" (+14.624) y "Explotación de minas y canteras" (+3.604).