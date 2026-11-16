La nueva Ley 15.657 de tránsito avalada por Axel Kicillof definió quién tiene prioridad de pase en una rotonda

Según detalla el inciso "f" de la reglamentación provincial, "cuando se va a ingresar a una rotonda se debe ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de la misma". De esta manera, el conductor que transita por la calle transversal y busca incorporarse al anillo central pierde automáticamente su prioridad de derecha y está obligado a detener su marcha hasta que la vía esté despejada.