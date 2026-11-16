Cuándo ceder el paso a peatones, según lo que Axel Kicillof avaló de la nueva Ley 15.657 para Buenos Aires
La nueva Ley 15.657 de tránsito promulgada por Axel Kicillof en Buenos Aires establece reglas sobre cuándo los conductores deben ceder el paso a los peatones.
La reciente promulgación de la Ley 15.657 en la provincia de Buenos Aires introdujo cambios fundamentales para el ordenamiento vial. Entre las modificaciones más destacadas impulsadas por Axel Kicillof, se detallan las situaciones específicas donde los vehículos pierden el derecho de circulación frente al cruce lícito de los peatones.
La prioridad de los peatones en las zonas urbanas
El renovado Código de Tránsito (Ley 13.927) incorpora el artículo 28 Quater, el cual establece como regla general que todo conductor que llegue a una bocacalle debe ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha. Sin embargo, esta histórica norma queda sin efecto y se pierde la prioridad ante la presencia de transeúntes.
Según el inciso "e" de la normativa, el conductor está obligado en toda circunstancia a frenar y ceder el paso cuando los peatones "crucen o estén por cruzar lícitamente por la senda peatonal o cruce habilitado". Esta excepción absoluta busca proteger al eslabón más vulnerable de la cadena de tránsito en los centros urbanos.
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Qué dice la ley sobre las zonas rurales
El texto legislativo también hace una importante salvedad respecto al comportamiento vial fuera de los cascos urbanos. La norma sancionada en la Legislatura bonaerense estipula que, en las zonas rurales, la prioridad se invierte: los peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos.
La única excepción a esta regla para el ámbito rural ocurre cuando las personas atraviesan la calzada por zonas específicamente señalizadas que les habiliten su prioridad de paso de manera oficial. Si se dan varias excepciones en simultáneo, el artículo aclara que siempre se debe respetar el orden de prioridades fijado en el nuevo documento.
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