Una ciudadana brasileña murió tras ser atacada a golpes en plena calle Corrientes

El atacante, un hombre de 30 años, fue detenido en la esquina de avenida Córdoba y Junín tras golpear a otra persona. Luego se supo que cuenta con 20 antecedentes por delitos graves, entre ellos robos, lesiones y desorden en la vía pública. Además, registra varios ingresos a los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos. Según fuentes policiales, el atacante se fugó luego de cada internación.

Tras el violento hecho, el hombre quedó detenido y fue internado en el hospital psiquiátrico Borda, uno de los principales dedicado a la salud mental. Está acusado de tentativa de homicidio.

Habló la hija de la víctima: "Necesito llevar el cuerpo de mi mamá a Brasil"

La autopsia al cuerpo está prevista para este miércoles y la familia de María busca ahora repatriar sus restos para poder despedirla en su país natal. “Estoy tratando de sacar fuerzas de donde no tengo para seguir el trámite. Es mucha burocracia, mucho sufrimiento, dolor y angustia. Lo único que quiero es llevar el cuerpo de mi mamá a Brasil para darle un entierro digno”, expresó Carol, su hija.

La joven se enteró del ataque a su madre horas después por el llamado de la policía: “Me enteré porque un oficial me llamó. Estaba en mi casa estudiante para un examen del día siguiente y no me imaginé la gravedad del caso. Cuando llegué y vi su estado, me desesperé”.

Carol pudo estar junto a María durante algunas horas hasta que la mujer fue trasladada a la unidad de terapia intensiva. En ese lapso, el estado de salud de la mujer era por demás delicado: “Estaba muy confusa, se quejaba de mucho dolor de cabeza y la espalda, tenía un corte en la cabeza, en la región occipital. Hacía algunos movimientos, pero colaboraba poco con el examen físico. No se acordaba dónde estaba ni quién era yo. Hablaba pocas palabras, no completaba una frase. A medida que pasaron las horas solo balbuceaba”, detalló la joven.

Los médicos de neurocirugía le explicaron que, luego de realizarle una tomografía, descubrieron que María tenía una importante hemorragia, agravada por el uso de anticoagulantes de la paciente y que no había posibilidad de operar. Pasada la medianoche, la mujer falleció.

Respecto al atacante, la hija de la víctima se enteró de sus antecedentes penales y psiquiátricos recién en las últimas horas. Al momento del hecho, la policía solo le explicó que un hombre la había golpeado sin ninguna motivación.

"En el momento, mi prioridad es llevar el cuerpo de mi mamá a Brasil, necesito urgencia con el proceso de autopsia", reclamó Carol. Respecto a su continuidad con los estudios en el país, indicó que le restan solo dos materias para terminar la carrera: "Espero volver este año y recibirme, porque era el deseo de mi mamá".