El inesperado mensaje de Evangelina Anderson para Valentina Cervantes después de su salida de MasterChef
La modelo recurrió a su propia experiencia como pareja de un futbolista , tras varios años junto a Martín Demichelis, y quiso orientarla para que pudiera elegir lo mejor para su futuro.
Evangelina Anderson sorprendió con un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores de MasterChef Celebrity. Tras la renuncia de Valentina Cervantes al reality, la modelo decidió enviarle un mensaje de apoyo y sus palabras se ganaron el reconocimiento del público. Su consejo no fue casual: Anderson vivió una historia similar durante sus años junto al futbolista Martín Demichelis, por lo que aprovechó su experiencia para acompañar a la pareja de Enzo Fernández en un momento clave de su vida.
En una entrevista con el programa Desayuno Americano, Evangelina fue consultada por la salida de Cervantes y no ocultó su tristeza por la partida de su compañera: “Último día... Muy tristes. No me acuerdo cuándo fue que nos contó, pasaron tantas cosas”. De esta manera, la modelo dejó ver el cariño que el equipo tenía por la influencer, quien decidió abandonar la competencia culinaria para priorizar su vida familiar.
Además, Anderson se refirió a la conversación que mantuvo con Valentina antes de que tomara la decisión final. “Yo le di mis consejos, ella me escucha. Le dije que siga a su corazón y me parece perfecto la decisión que tomó”, afirmó. Con esas palabras, la modelo celebró que Cervantes haya elegido regresar a Londres para reencontrarse con Enzo Fernández y sus hijos, Benjamín y Olivia, apostando por una nueva etapa personal lejos de las cámaras.
Cabe recordar que la partida de Valentina representa el tercer abandono de esta edición de MasterChef Celebrity, luego de las salidas de Pablo Lescano y Eugenia Tobal. Mientras que el músico fue reemplazado por Walas, la producción aún no confirmó quiénes ocuparán los lugares vacantes tras las renuncias más recientes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario