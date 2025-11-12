Así llegó Gianinna Maradona al jury contra Julieta Makintach
Una de las hijas de Diego arribó a los tribunales de La Plata junto a su abogado Fernando Burlando.
En una nueva audiencia en el anexo de la cámara de senadores de La Plata, donde se lleva adelante el juicio político a la jueza Julieta Makintach, este miércoles serán Dalma y Gianinna Maradona las dos figuras clave que darán testimonio en el jury a la jueza del escándalo que convirtió en nulo el primer debate oral por la muerte del Diez.
Gianinna Maradona llegó a los tribunales a las 11 de la mañana junto a su mamá, Claudia Villafañe. "Yo no quería que el juicio se detenga, no estaba de acuerdo con la suspensión. Después lamentablemente lo logré entender", contó ante el tribunal, dejando ver la mezcla de dolor y resignación que atraviesa desde la muerte de Diego Maradona.
La hija menor del astro argentino recordó el impacto que le provocó ver las imágenes del juicio: "Quería no creer que era cierto todo lo que se decía. En la sala de juicio había carteles visibles que decían que no se podía filmar".
El momento más duro para Gianinna llegó cuando se conoció el material audiovisual: "El día que se conoció el video se nos cayó el mundo. Ver todo ese material, me parecía injusto, innecesario, no podía parar de llorar. Estábamos buscando a los asesinos de mi papá y me pareció todo muy horrible, muy injusto".
Gianinna Maradona rompió en llanto al declarar sobre Makintach
Entre lágrimas, la hija del exfutbolista, clave en el juicio, recordó: "Había estado muchas horas declarando. Con mi hijo esperándome. Con todo lo que le pasó a mi papá yo me quería morir realmente".
Asimismo, contó: "Yo le creí que ella no estaba grabando un documental. Hasta sentí empatía por ella".
Luego, Gianinna detalló qué sintió cuando vio por primera vez el documental: "Una vez que vi el documental y todo lo que había detrás y que había capítulo, y cómo se referían a mi papá, las imágenes que pasaban, me quise morir".
"Es una persona muerta, más allá de que sea Diego Maradona, es mi papá y es abuelo de mi hijo. No puedo creer que haya gente que alardee o se haga eco de una muerte", lamentó.
"No estaba de acuerdo con el pedido de suspensión del juicio. Me enojé con Burlando porque no creíamos ni sabíamos la dimensión de lo que estaba pasando. Le pido perdón de nuevo porque no creía en él ni en lo que estaban planteando", expresó la hija del Diez entre lágrimas.
Tras ello, agregó: "El mundo se nos cayó encima nuestro ese día. Porque teníamos que empezar todo de nuevo".
