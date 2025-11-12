Así llegó Gianinna Maradona al jury contra Julieta Makintach

Asimismo, contó: "Yo le creí que ella no estaba grabando un documental. Hasta sentí empatía por ella".

Luego, Gianinna detalló qué sintió cuando vio por primera vez el documental: "Una vez que vi el documental y todo lo que había detrás y que había capítulo, y cómo se referían a mi papá, las imágenes que pasaban, me quise morir".

"Es una persona muerta, más allá de que sea Diego Maradona, es mi papá y es abuelo de mi hijo. No puedo creer que haya gente que alardee o se haga eco de una muerte", lamentó.

"No estaba de acuerdo con el pedido de suspensión del juicio. Me enojé con Burlando porque no creíamos ni sabíamos la dimensión de lo que estaba pasando. Le pido perdón de nuevo porque no creía en él ni en lo que estaban planteando", expresó la hija del Diez entre lágrimas.

Tras ello, agregó: "El mundo se nos cayó encima nuestro ese día. Porque teníamos que empezar todo de nuevo".