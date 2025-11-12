Reforma laboral: Luis Caputo anticipó cuáles serán los principales puntos que impulsa el Gobierno

luis caputo javier milei

"La tercera cosa que estamos pensando es un nuevo régimen de incentivo al nuevo empleo, que creemos que va a ser muy bien recibido por el empresariado", puntualizó.

La palabra "formalización" pareciera ser la nueva meta del Gobierno tras hitos como "competitividad" o "desregulación", pero Luis Caputo se detuvo en todas las claves de su nuevo programa económico "porque se habla mucho de la reforma laboral y tributaria" y lo quería "aclarar".

scott bessent luis caputo Luis Caputo junto a Scott Bessent en Washington, Estados Unidos.

"Nosotros, en lo tributario, a donde queremos ir es a eliminar los impuestos más distorsivos. A nivel provincial, Ingresos Brutos. A nivel nacional, el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a las ganancias en las empresas, que hoy también nos hace poco competitivos con respecto a otros países del mundo", señaló el funcionario.

Sin embargo, Luis Caputo se mostró consciente de que "cualquiera de esas cosas que toques son muy caras para nosotros hoy", porque "son impuestos que recaudan mucho" y el Estado requiere dinero.

"No podemos darnos el lujo porque de corto plazo lo que implica es romper el ancla fiscal. No nos podemos dar ese lujo, el ancla fiscal es el corazón de nuestro programa. Queremos que la recaudación aumente de manera virtuosa, no subiendo impuestos. Queremos que sea formalizando la economía y logrando que la economía crezca", aseguró.

El titular del Palacio de Hacienda estableció el objetivo económico del Gobierno de Javier Milei, pero usando la proyección no cumplida del crecimiento económico del país en 2025.

"Creemos que el año próximo vamos a estar creciendo, probablemente, al 5% o más, entonces en esta primera etapa a nivel tributario nos estamos focalizando en darle una mano grande a la reforma laboral para lograr una mayor formalización (a la economía)", sentenció.