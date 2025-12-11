Preocupante: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en noviembre
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró nuevas subas en el costo de vida y los ingresos vuelven a quedar atrás del ajuste.
Los datos actualizados del INDEC revelan que en noviembre de 2025 el costo de vida volvió a escalar y profundizó el deterioro económico de los hogares. Una familia tipo —dos adultos y dos menores— necesitó $1.257.329,03 para no caer debajo de la línea de pobreza.
Esto representa una suba del 3,6% respecto del mes anterior y un incremento del 25,5% en comparación con el mismo período del año pasado. La cifra expone, una vez más, cómo los salarios continúan rezagados frente a los precios en medio del ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
El panorama se repite en hogares de distintos tamaños: un grupo familiar de cinco integrantes requirió $1.322.433 para evitar la pobreza, mientras que uno de tres personas necesitó $1.000.980. En todos los casos, las cifras muestran que incluso cubrir los gastos más básicos se vuelve cada vez más difícil, con ingresos que no acompañan la suba del costo de vida y empujan a muchas familias a una situación de vulnerabilidad creciente.
La realidad cotidiana —desde el supermercado hasta el transporte y los servicios esenciales— confirma lo que muestran las estadísticas oficiales: cada mes supone un esfuerzo mayor para llegar a fin de mes, mientras los programas sociales, jubilaciones y salarios públicos siguen perdiendo capacidad de compra.
Al final del informe, el INDEC detalla que la canasta básica total (CBT) —el indicador que se utiliza para medir el nivel de ingreso mínimo de un solo adulto para no ser considerado pobre— alcanzó en noviembre los $406.903. Ese valor sirve como referencia para calcular las necesidades de los distintos tipos de hogares y evidencia cuán lejos están las familias argentinas de poder cubrir, siquiera, lo indispensable bajo el actual rumbo económico.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario