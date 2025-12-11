Preocupante: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en noviembre

El panorama se repite en hogares de distintos tamaños: un grupo familiar de cinco integrantes requirió $1.322.433 para evitar la pobreza, mientras que uno de tres personas necesitó $1.000.980. En todos los casos, las cifras muestran que incluso cubrir los gastos más básicos se vuelve cada vez más difícil, con ingresos que no acompañan la suba del costo de vida y empujan a muchas familias a una situación de vulnerabilidad creciente.