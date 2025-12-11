Inflación de noviembre: cuáles fueron los rubros que más aumentaron el pasado mes

Por su parte, Recreación y cultura y el área de Salud reflejó un ascenso de precios del 2,4%, mientras que Educación se alojó por lo bajo con un 2,2%. Bebidas alcohólicas y tabaco sólo subió un 1,2% y, por debajo, se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar -con un 1,1%- y Prendas de vestir y calzado con un 0,5%.

rubros inflación noviembre 2025

La inflación de CABA fue del 2,4%: cuáles fueron los mayores aumentos

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,4% en noviembre, siendo los rubros de Recreación, cultura y cuidado personal los que registraron mayores aumentos, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso del rubro de servicios, el alza fue del 2,5%, superando incluso al de bienes, que aumentaron un 2,3% durante el anteúltimo mes del año.

supermercado inflacion

Sin embargo, los rubros con mayores alzas fueron Recreación y Cultura (4%), Cuidado personal, protección social y otros productos (3,7%), Transporte (2,9%) y Restaurantes y Hoteles (2,7%). A su vez, los estacionales promediaron un alza del 0,9% y regulados 2,7%.

Durante el mes de noviembre, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 2,4%, según el informe difundido por el organismo estadístico porteño. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros once meses del año ascendió al 28,3%, mientras que la variación interanual se situó en 32,6%, lo que implicó una desaceleración de 1 punto porcentual respecto del mes previo.