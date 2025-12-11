Inflación de noviembre: cuáles fueron los rubros que más aumentaron el pasado mes
Luego de que el INDEC informara que el IPC fue de 2,5% en noviembre, también detalló qué áreas de la economía fueron más afectadas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hizo públicas las cifras de inflación correspondientes al mes de noviembre, destacando los siguientes puntos: 2,5% fue el incremento registrado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.
En tanto, el acumulado en lo que va del año asciende al 27,9%, mientras que la variación de precios en los últimos doce meses (interanual) se situó en el 31,4%.
Posterior a la publicación de este dato, el organismo informó también cuáles fueron las áreas de la economía más golpeadas el pasado mes.
Uno por uno, los rubros que más aumentaron en noviembre
Uno de los rubros que más fue golpeado en noviembre fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 3,4% de incremento. En tanto, Transporte reflejó una suba de 3%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 2,8%.
Por otro lado, el Indec reveló que Comunicación se vio incrementado en un 2,7%, en tanto que Bienes y servicios varios y el rubro de Restaurantes y hoteles registraron una suba igual a la inflación general: 2,5%.
Por su parte, Recreación y cultura y el área de Salud reflejó un ascenso de precios del 2,4%, mientras que Educación se alojó por lo bajo con un 2,2%. Bebidas alcohólicas y tabaco sólo subió un 1,2% y, por debajo, se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar -con un 1,1%- y Prendas de vestir y calzado con un 0,5%.
La inflación de CABA fue del 2,4%: cuáles fueron los mayores aumentos
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,4% en noviembre, siendo los rubros de Recreación, cultura y cuidado personal los que registraron mayores aumentos, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso del rubro de servicios, el alza fue del 2,5%, superando incluso al de bienes, que aumentaron un 2,3% durante el anteúltimo mes del año.
Sin embargo, los rubros con mayores alzas fueron Recreación y Cultura (4%), Cuidado personal, protección social y otros productos (3,7%), Transporte (2,9%) y Restaurantes y Hoteles (2,7%). A su vez, los estacionales promediaron un alza del 0,9% y regulados 2,7%.
Durante el mes de noviembre, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 2,4%, según el informe difundido por el organismo estadístico porteño. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros once meses del año ascendió al 28,3%, mientras que la variación interanual se situó en 32,6%, lo que implicó una desaceleración de 1 punto porcentual respecto del mes previo.
