Dueño de Swiss Medical adelantó que las prepagas pueden aumentar hasta un 50%

En este marco, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), habló sobre la liberación de los precios en las prepagas y anticipó de cuánto serían los aumentos, pero desmintió que sea una consecuencia del DNU firmado por Milei.

belocopitt.jpg

“No vamos a decir que como consecuencia de este decreto van a aumentar las prepagas”, sentenció Belocopitt y enfatizó: “Estamos llegando a la consecuencia porque no se cumplió la ley que sí decía que se tenían que actualizar inmediatamente los valores por los costos”.

Al ser consultado sobre cuánto aumentarán las cuotas y si es posible llegar a un 50%, Belocopitt explicó: “Ese 50%, por el mismo formato que está funcionando, iba a venir. Cuidado que acá no hay un cambio, este aumento va a venir. Está puesto en el propio decreto de actualización del gobierno de Alberto Fernández firmado en diciembre de 2022”.

“No establezcamos que este es un aumento diferente al que hubiésemos hecho”, indicó en diálogo con Radio con vos y adelantó: “Yo creo que el aumento promedio, para amortiguar parcialmente el impacto, va a estar entre el 40% y el 50%” .

Y reiteró: “Este aumento ya estaba puesto en el decreto (de Fernández). La única diferencia es que esta fórmula que fue armada para una inflación del 3% mensual no funciona con una del 25% o 30%. No se va a modificar el sistema de aumentos porque ya estaban en la fórmula. No vamos a decir que como consecuencia de este DNU van a aumentar las prepagas”.

prepagas copago

“Es importante que entendamos que el sistema, como venía funcionando, lo iban a chocar contra una montaña. Así se fue dando la degradación de un sistema que generó problemas enormes y consecuencias muy grandes. Como venía funcionando el sistema de salud, no daba para más”, sostuvo el titular de Swiss Medical.

Para Belocopitt, el sistema de regulación de precios “no debería haber estado funcionando activamente si se hubiese hecho correctamente la práctica de la ley”. “Se hizo tanta problemática que los costos iban por el ascensor y las actualizaciones iban por la escalera. Eso generaba, automáticamente, un deterioro descomunal”, indicó.

“La actualización solamente a diciembre de 2023 ha sido del 137%”, mencionó, lo cual teniendo en cuenta la inflación, consideró que “viene desfasada”.

“La inflación en la economía genera estragos y en los sistemas de salud también. Si me preguntan si estamos contentos de tomar estas medidas la respuesta es no, pero la situación del sistema es desesperante”, cerró.

Teniendo en cuenta que, si se cumple el DNU, cada empresa de medicina prepaga podrá decidir el valor de las cuotas sin una regulación del Estado, Belocopitt anticipó que en las próximas horas se realizará una reunión con la Unión Argentina de Salud para “definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante” donde “no solamente hay que establecer de cuánto va a depender ese valor de lo que los prestadores requieran y de cuánto de lo que todos los actores de la cadena podamos hacer para amortiguar el impacto”.