Homologaron el acuerdo entre el Gobierno y las prepagas: se vienen nuevos aumentos en julio

De esta manera que vuelve a tener vigencia el DNU 70/2023 que desreguló el sector de la medicina privada y autorizó los aumentos indiscriminados en las cuotas.

Previo a esto, las prepagas aumentaban cuando lo estipulaba el Ministerio de Salud o la Superintendencia y con aumentos tope según cada caso. De hecho, la Superintendencia tenía autoridad para regular los aranceles cobrados a los usuarios y de establecer montos mínimos a pagar a los prestadores.

Tras varias idas y vueltas, la Justicia avaló la fuerte suba en las tarifas del subte y premetro

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obtuvo este viernes el visto bueno de la Justicia para aplicar tarifas más altas en el subte y el premetro. La medida había sido judicializada y había quedado en suspenso por una medida cautelar que ahora ahora se terminó de caer.

Así lo determinó hoy la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo que convalidó las alzas y de esta manera el pasaje de subte subirá a 650 pesos para todas las líneas mientras que el del premetro pasará a costar 227,5 pesos.

De esta forma, la Cámara revocó la medida cautelar que frenaba el aumento de tarifas del subte y puso fin, por el momento, a las idas y vueltas en torno al tarifazo que pega de lleno en el bolsillo de los porteños que utilizan este medio de transporte público.

La controversia no está todavía saldada ya que este fallo versa sólo sobre la medida cautelar y no sobre la cuestión de fondo. Sin embargo, sienta un claro antecedente que hace difícil prever que no se termine confirmando eventualmente.

La medida cautelar había sido interpuesta el pasado 27 de mayo por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, Elena Amanda Liberatori. En este sentido, será la magistra quien deberá resolver la cuestión de fondo ante el amparo presentado.