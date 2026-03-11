Quiénes son las personas más ricas de la Argentina según el ránking Forbes

Alejandro Bulgheroni.jpg Alejandro Bulgheroni

Alejandro Bulgheroni, puesto 837 a nivel global y 3 en la Argentina posee una fortuna calculada en 5.100 millones de dólares. Preside Pan American Energy Group, donde posee el 25% del paquete accionario.

Eduardo-Eurnekian.jpg

Eduardo Eurnekian, puesto 891 en el mundo y el 4 en Argentina es dueño de la Corporación América y posee una fortina de unos 4.800 millones de dólares.

Eduardo Costantini

Eduardo Costantini (puesto 2.858 y 5 en el país) es Fundador de Consultatio y del MALBA y posee una fortuna estimada en 1.300 millones de dólares.