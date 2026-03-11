Quiénes son las personas más ricas de la Argentina según el ránking Forbes
Después de varios años Forbes desplazó a Marcos Galperin del primer puestos de las personas más ricas de la Argentina y lo relegó al segundo lugar. ¿Quién lidera ahora el ránking?.
La revista financiera Forbes dio a conocer su ya tradicional lista de las personas más ricas del mundo en la que aparecen varios argentinos. Una de las novedades en nuestro país fue el cambio de nombres en el podio y Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, dejó de ser la persona más rica en la Argentina después de ocupar dicho lugar durante varios años.
De acuerdo con Forbes en la actualidad la persona más rica en la Argentina es Paolo Rocca del grupo Techint. Le siguen Galperin, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.
Rocca aparece en el puesto 1 de la Argentina y el 528 a nivel global con una riqueza estimada en 7.300 millones de dólares. Desde Forbes indicaron que el Grupo Techint factura más de 22 mil millones de dólares anuales y emplea a unas 52 mil personas en todo el mundo. Rocca, que es el director ejecutivo, vive en Argentina; mientras que su hermano Gianfelice (también en el puesto 528) dirige la empresa de atención médica del grupo, Humanitas, desde Italia.
El patrimonio de Rocca está estrechamente ligado a las empresas del grupo, especialmente a Tenaris y Ternium, compañías clave en la producción de acero y tubos para la industria energética. A través de estas firmas, Techint tiene presencia en más de 40 países y participa en proyectos vinculados a petróleo, gas, infraestructura y construcción, lo que convirtió a Rocca en una figura central del poder económico argentino.
Marcos Galperin, puesto 542 a nivel global y 2 en la Argentina posee una fortuna de 7.200 millones de dólares. El empresario y militante libertario vio descender su fortuna con respecto a la última edición que el año pasado cuando se la calculó en 8 mil millones de dólares.
Alejandro Bulgheroni, puesto 837 a nivel global y 3 en la Argentina posee una fortuna calculada en 5.100 millones de dólares. Preside Pan American Energy Group, donde posee el 25% del paquete accionario.
Eduardo Eurnekian, puesto 891 en el mundo y el 4 en Argentina es dueño de la Corporación América y posee una fortina de unos 4.800 millones de dólares.
Eduardo Costantini (puesto 2.858 y 5 en el país) es Fundador de Consultatio y del MALBA y posee una fortuna estimada en 1.300 millones de dólares.
