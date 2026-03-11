Más desigualdad: apenas 3 mil familias concentran casi una quinta parte de la riqueza mundial
Se prevé que la desigualdad siga en aumento. Mientras el 25% de la población mundial padece inseguridad alimentaria, se estima que en una década aparecerán los primeros billonarios.
A la par de la expansión de la riqueza en el mundo también se profundiza la desigualdad. Así lo dejó en evidencia el último informe de Oxfam Internacional que cobró todavía más relevancia en las últimas horas luego de que la revista financiera Forbes diera a conocer su ya tradicional ránking de las personas más ricas del mundo.
Según advirtió Oxfam, desde que Donald Trump asumió al frente de la Casa Blanca por segunda vez, la riqueza conjunta de los milmillonarios (personas con patrimonios superiores a los mil millones de dólares) en todo el mundo creció tres veces más rápido que en los cinco años anteriores.
Así, por primera vez en la historia la cantidad de milmillonarios en el mundo superó las 3 mil personas y su riqueza combinada alcanzó un valor sin precedentes: las 3 mil personas más ricas del mundo concentran por sí solas el 17% de la riqueza global. Al mismo tiempo, una de cada cuatro personas en el mundo, es decir el 25% de la población mundial padece de inseguridad alimentaria, es decir, se levantan cada mañana sin saber si ese día podrán comer algo o no.
En términos de riqueza acumulada este reducido grupo de milmillonarios reúne en conjunto una riqueza de 20,1 billones (es decir millones de millones) de dólares, unos 4 billones de dólares más que hace un año. La fortuna promedio de cada uno de ellos asciende a 5.800 millones de dólares en un ránking que encabeza Elon Musk con un patrimonio estimado en 839 mil millones de dólares.
Esta cada vez mayor desigualdad, lejos de mermar, promete profundizarse cada vez más. De acuerdo con Oxfam, siguiendo el ritmo actual del crecimiento de la riqueza mundial y de la desigualdad, se prevé que en el término de la próxima década ya no se hablará más de milmillonarios sino que habrá cinco billonarios, es decir personas con fortunas de más de un millón de millones de dólares.
En la vereda de enfrente, advierte Oxfam el número de personas que viven en la pobreza apenas varió desde 1990, debido a las crisis económica y climática, así como a los conflictos mundiales. Es decir, mientras cada vez son más los milmillonarios la cantidad de pobres sigue representando el mismo porcentaje de la población mundial desde hace 36 años.
Desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se duplicó. En cambio durante ese mismo período, la riqueza acumulada por 5.000 millones de personas a nivel global se redujo.
En tanto, frente al discurso meritocrático al que suelen apelar los dueños de la riqueza mundial, Oxfam reveló que "la mayor parte de la riqueza de los milmillonarios no es fruto del esfuerzo, sino del saqueo: el 60% es heredada, o bien está marcada por el clientelismo y corrupción, o vinculada al poder monopólico".
