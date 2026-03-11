Más desigualdad: apenas 3 mil familias concentran casi una quinta parte de la riqueza mundial

En la vereda de enfrente, advierte Oxfam el número de personas que viven en la pobreza apenas varió desde 1990, debido a las crisis económica y climática, así como a los conflictos mundiales. Es decir, mientras cada vez son más los milmillonarios la cantidad de pobres sigue representando el mismo porcentaje de la población mundial desde hace 36 años.

desigualdad 1

Desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se duplicó. En cambio durante ese mismo período, la riqueza acumulada por 5.000 millones de personas a nivel global se redujo.

En tanto, frente al discurso meritocrático al que suelen apelar los dueños de la riqueza mundial, Oxfam reveló que "la mayor parte de la riqueza de los milmillonarios no es fruto del esfuerzo, sino del saqueo: el 60% es heredada, o bien está marcada por el clientelismo y corrupción, o vinculada al poder monopólico".