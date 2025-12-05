Quita de subsidios: cuáles son los barrios cerrados y countries que se verán afectados

“Como resultado, todos los usuarios residenciales del RASE ubicados dentro de las urbanizaciones georreferenciadas serán recategorizados como Nivel 1 (Mayores Ingresos), conforme a los criterios establecidos para garantizar una distribución equitativa de los subsidios”, se señaló desde la Secretaría de Energía de la Nación.

El comunicado oficial señala que “los usuarios recategorizados podrán pedir revisión mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), pero cargan con la obligación de probar que la exclusión es incorrecta”.

“Esta medida complementa la primera etapa del proceso, donde en el AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero ya se habían detectado y recategorizado más de 15.518 usuarios que percibían subsidios de manera indebida”, agregó Energía.

image

Qué barrios privados dejarán de ser subsidiados

El listado de barrios cerrados y countries que dejarán de recibir subsidios en Córdoba es el siguiente:

ALTOS DE MANANTIALES

ALTOS DEL CHATEAU

ALTOS DEL CHATEAU - III ETAPA

AMPLIACION CHACRAS DEL NORTE

AMPLIACION LAS DELICIAS

AMPLIACION LAS DELICIAS - SECTOR A

AMPLIACION LAS DELICIAS - SECTOR B

AMPLIACION MANANTIALES II

ASOCIACION CIVIL EL PRADO S.A.

ASOCIACION CIVIL EL ROCIO Y LAS CIGARRAS SA

ASOCIACION CIVIL LA RESERVA SA

ASOCIACION CIVIL LOS SOLES SA

ASOCIACION CIVIL LOS SUEÑOS SA

AYRES DEL SUR

BARRANCAS COUNTRY

BARRANCAS SUR

CAMPIÑA DEL SUR

CAÑUELAS

CAÑUELAS II

CAÑUELAS III

CHACRA ESCONDIDA

CHACRAS DEL NORTE

CLAROS DEL BOSQUE I

CLAROS DEL BOSQUE II

CLAROS DEL BOSQUE III Y IV

COMARCAS DE ALLENDE

COSTA VERDE

EL ARADO

EL BALCON - MACRO LOTE V

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO

EL REMANSO MACROLOTE 14

EL VIEJO ALGARROBO

FIDEICOMISO INMOBILIARIO BALCONES DEL VALLE (EX LOS AROMAS)

FINCAS DEL SUR

FINCAS DEL SUR II

FORTIN DEL POZO

GREENVILLE II

JARDIN DE LOS BOULEVARES II

LA CALANDRIA

LA CASCADA I

LA DELFINA

LA LOMA ETAOA III

LA LOMA ETAPA I

LA LOMA ETAPA II

LA LUCILA

LA LUISITA

LAS CAÑITAS

LAS DELICIAS

LAS MARIAS

LOMAS DE LA CAROLINA

LOS ALGARROBOS

LOS CEREZOS MACROLOTE 15 VALLE ESCONDIDO

LOS CIELOS - MACRO LOTE 4

LOS MIMBRES I

LOS MIMBRES II

MACROLOTE VI - LOS ARBOLES

MANANTIALES I

MANANTIALES II

MIRADORES DE MANANTIALES I

PIEDRAS BLANCAS

QUINTAS DE INAUDI

QUINTAS DE ITALIA

QUINTAS DE ITALIA IV

QUINTAS DE ITALIA II

QUINTAS DE ITALIA III

QUINTAS DE ITALIA V

RANCH CLUB - ALTOS DE VELEZ SARFIELD

RIBERA DE MANANTIALES

ROCIO DEL SUR

TEJAS DEL SUR II (1RA ETAPA)

TERRANOVA II

TERRAZAS - MACROLOTE 11

URBANIZACION RESIDENCIAL LAS MORAS

VALLE CERCANO - EL EUQIPO

VALLE CERCANO - EL RECREO Y LA AMISTAD

VALLE CERCANO - EL TRIUNFO Y LA VICTORIA

VALLE CERCANO - LOS JUEGOS

VISTAS