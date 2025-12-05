Inminente regreso de tormentas a Buenos Aires: a qué hora se larga en el AMBA

image

Además de que las temperaturas serán más benevolentes, para este sábado 6 de diciembre también se esperan tormentas aisladas que tendrán lugar durante la tarde. Mientras la mínima se ubicará en 21 grados, la máxima apenas tocará los 30, significando la antesala de días con mucho menos calor, en comparación a lo que ha sido esta semana.