Inminente regreso de tormentas a Buenos Aires: a qué hora se larga en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de fuertes lluvias para este viernes y sábado. ¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?
El calor intenso y las altas temperaturas comienzan a pasar factura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó el regreso de lluvias y tormentas de variada intensidad.
Antes de lo esperado, las precipitaciones obligarán a porteños y bonaerenses a hacer cambios en sus planes, aunque la buena noticia tiene que ver con el descenso de las altas térmicas que se padecieron en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores por estos días.
Cuándo se largan las lluvias en el AMBA
De acuerdo a lo revelado por el organismo nacional, este viernes por la noche estaría marcado por tormentas aisladas. Luego de una jornada donde las térmicas acariciaron los 35 grados, el alivio parece haber llegado: este sábado el termómetro tocará los 30 grados, pero no los superará.
Además de que las temperaturas serán más benevolentes, para este sábado 6 de diciembre también se esperan tormentas aisladas que tendrán lugar durante la tarde. Mientras la mínima se ubicará en 21 grados, la máxima apenas tocará los 30, significando la antesala de días con mucho menos calor, en comparación a lo que ha sido esta semana.
En tanto, según el sitio meteorológico Meteored, las precipitaciones llegarían el próximo martes 9 de diciembre y se extenderían, al menos, hasta el viernes 12.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
