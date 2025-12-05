ANSES: la fecha que dispuso el organismo para realizar un trámite y cobrar un extra

Además, su entrega también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar, desde el nivel de jardín hasta el secundario.

Cuánto se cobra por AUH

En diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo se actualiza un 2,34%. Con esa suba, el monto general por cada menor pasa a ser de $122.492, de los cuales se retiene el 20% ($24.498,40) hasta que se presente la libreta. Para hijos con discapacidad, la asignación mensual asciende a $398.853 y la retención llega a $79.770,60.

El importe por menor de edad se ubica en $159.263,20, con una retención de $31.852,64. Para hijos con discapacidad, el monto es de $506.653 y se reserva el 20%, es decir, $101.330,60, hasta que se cumpla el requisito anual. Presentar la libreta antes del 31 de diciembre permite acceder a ese complemento retenido y sostener la ayuda durante el próximo año, en un contexto de precios en alza que golpea con fuerza los ingresos de las familias.