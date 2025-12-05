ANSES: la fecha que dispuso el organismo para realizar un trámite y cobrar un extra
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Los beneficiarios de la AUH ANSES deberán completar antes de fin de año la presentación de la Libreta AUH, el documento que habilita el cobro de hasta $165.000 extra por cada hijo. Este pago no forma parte de un aumento ni corresponde a la Tarjeta Alimentar, sino a la devolución del 20% retenido durante 2024.
De qué se trata la Libreta AUH
La Libreta AUH es un formulario obligatorio que debe completar el titular de la prestación para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES, donde se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.
Todos los meses, la entidad reserva el 20% del monto de la AUH y lo abona todo junto con la presentación de la este trámite.
Además, su entrega también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar, desde el nivel de jardín hasta el secundario.
Cuánto se cobra por AUH
En diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo se actualiza un 2,34%. Con esa suba, el monto general por cada menor pasa a ser de $122.492, de los cuales se retiene el 20% ($24.498,40) hasta que se presente la libreta. Para hijos con discapacidad, la asignación mensual asciende a $398.853 y la retención llega a $79.770,60.
El importe por menor de edad se ubica en $159.263,20, con una retención de $31.852,64. Para hijos con discapacidad, el monto es de $506.653 y se reserva el 20%, es decir, $101.330,60, hasta que se cumpla el requisito anual. Presentar la libreta antes del 31 de diciembre permite acceder a ese complemento retenido y sostener la ayuda durante el próximo año, en un contexto de precios en alza que golpea con fuerza los ingresos de las familias.
