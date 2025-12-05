La foto de Pedro Rosemblat que responde a los rumores de crisis con Lali Espósito: "Otra que..."
En las últimas horas, salió a la luz una foto del conductor que tomó fuerte notoriedad, justo cuando crecen las versiones de una crisis con la cantante.
Durante su programa en Carnaval Stream, Viviana Canosa volvió a instalar debate al poner en duda la situación sentimental entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, generando repercusión inmediata en redes y en otros ciclos televisivos.
La conductora comentó su impresión tras ver una nota reciente del comunicador: "Vi una entrevista que le hicieron a Pedro Rosemblat. No lo noté con la seguridad de siempre al hablar de Lali". En ese momento, el periodista Damián Rojo intervino desde la mesa y agregó: "Pedro no estuvo presenten en la presentación del documental de Lali".
Minutos después, la discusión se trasladó a X, donde Ángel de Brito posteó una imagen de Rosemblat efectivamente participando del evento, contradiciendo lo dicho por Rojo. Junto a la foto escribió: "Los rumores de Vivi fallando".
Desde SQP, Yanina Latorre también tomó partido y apuntó a Canosa con un comentario tajante: "Pedro estuvo presente. Dios. Otra que pega por ideología".
La picante indirecta de Lali Espósito a Olga en su visita a Luzu TV: "Mi canal"
En el marco del lanzamiento del documental "Lali: la que le gana el tiempo", que estará disponible a partir de este 4 de diciembre en Netflix, Lali Espósito aceptó ir a Nadie Dice Nada, programa de Luzu TV a charlar y a promocionar su nuevo proyecto.
En su participación la cantante contó diferentes anécdotas y en un momento no dudó en disparar una picante frase que se interpretó como una indirecta para el canal de streaming de Migue Granados, Olga.
“Yo amo Luzu, solo voy a Luzu, no sé si se dan cuenta... ¡Este es mi canal! Tengo acciones, por eso vengo solo acá“, expresó la actriz provocando la risa de todos.
Como era de esperarse, el clip se volvió viral en cuestión de minutos. A raíz de esto, se desataron diferentes teorías sobre el comentario que hizo Lali. El más fuerte es porque Eial Moldavsky, integrante de Olga, había contado hace un tiempo atrás, un supuesto encuentro sexual con la artista, lo desató la indignación de la gente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario