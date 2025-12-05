La foto de Pedro Rosemblat que responde a los rumores de crisis con Lali Espósito: "Otra que..."

La picante indirecta de Lali Espósito a Olga en su visita a Luzu TV: "Mi canal"

En el marco del lanzamiento del documental "Lali: la que le gana el tiempo", que estará disponible a partir de este 4 de diciembre en Netflix, Lali Espósito aceptó ir a Nadie Dice Nada, programa de Luzu TV a charlar y a promocionar su nuevo proyecto.

En su participación la cantante contó diferentes anécdotas y en un momento no dudó en disparar una picante frase que se interpretó como una indirecta para el canal de streaming de Migue Granados, Olga.

“Yo amo Luzu, solo voy a Luzu, no sé si se dan cuenta... ¡Este es mi canal! Tengo acciones, por eso vengo solo acá“, expresó la actriz provocando la risa de todos.

Como era de esperarse, el clip se volvió viral en cuestión de minutos. A raíz de esto, se desataron diferentes teorías sobre el comentario que hizo Lali. El más fuerte es porque Eial Moldavsky, integrante de Olga, había contado hace un tiempo atrás, un supuesto encuentro sexual con la artista, lo desató la indignación de la gente.

lali luzu