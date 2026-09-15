El gobierno de Javier Milei sigue sin cumplir la ley y la UBA realiza hoy clases públicas en Plaza de Mayo

Sin embargo, los gremios rechazan dicha postura y denuncian la insuficiencia de la propuesta salarial formalizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien ofreció un incremento del 3%, frente a un adeudamiento acumulado del 33,4% más retroactivos en comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El cronograma de protesta coordinado continuará este jueves 17 de septiembre con la realización de un acto en la sede del Pasaje Pizzurno, en simultáneo con el desarrollo de la reunión paritaria entre autoridades nacionales, docentes y no docentes. Como proyección de este proceso de protesta, la comunidad universitaria promueve la realización de una quinta Marcha Federal Universitaria estimada para la primera semana de octubre.

Las dirigencias sindicales remarcaron la urgencia de profundizar la movilización antes de que se formalice la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso Nacional, donde advierten que el Ejecutivo buscará ratificar las partidas acordes a sus metas fiscales y dejar sin efecto el financiamiento fijado por ley para las universidades públicas.