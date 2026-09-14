Radiografía del ajuste libertario: provincias, obra pública, subsidios y jubilados, las principales víctimas

Obra pública

En enero de este año, las transferencias ya se encontraban 87,6% por debajo del nivel real de enero de 2023. En agosto, la diferencia seguía siendo de 86,6%.

Por su peso previo y por la magnitud de la reducción, los menores giros a provincias y municipios explican 13% de toda la caída real del gasto primario nacional registrada entre ambos períodos.

El segundo mayor recorte porcentual se produjo en los bienes de uso. Esta partida, que comprende la obra pública, cayó 83,6% real respecto de 2023.

La contracción llegó a ser todavía mayor al comienzo del año. En enero, el gasto en bienes de uso estaba 97,3% por debajo del registrado tres años antes. Pese a la recuperación posterior, permaneció durante todo el período entre los dos componentes con mayor ajuste.

Mariano Fuchila

En 2023, este rubro representaba 2% del gasto primario. Debido a su menor peso relativo, explica 5,2% de la reducción total registrada desde entonces.

El ajuste alcanzó también con fuerza a las transferencias destinadas a otras entidades del sector público nacional, entre ellas empresas públicas y fondos fiduciarios.

Esos recursos disminuyeron 62,1% en términos reales y explicaron 23,6% de toda la reducción del gasto primario. Es, de hecho, el componente que realizó el mayor aporte al ajuste total debido al peso que tenía dentro del presupuesto: representaba 11,3% del gasto primario en 2023.

Las otras transferencias al sector privado, categoría que incluye subsidios económicos como los destinados a energía y transporte, cayeron 59,3%. Este componente explica otro 14,9% del ajuste.

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Las universidades nacionales también aparecen entre las partidas afectadas. Las transferencias destinadas a ellas disminuyeron 39,7% en términos reales entre los primeros ocho meses de 2023 y el mismo período de 2026.

La reducción se profundizó durante este año: en enero la diferencia respecto de 2023 era de 11,8%, mientras que en agosto alcanzó 39,7%. Las universidades explican 5% de la contracción total del gasto analizada por el Iaraf.

En tanto las ayudas sociales a personas y las asignaciones familiares tuvieron una reducción real de 30,6%. Debido a que representaban 16% del gasto primario en 2023, explicaron 14,4% del ajuste total.

El gasto en personal, por su parte, disminuyó 28,9% y aportó 10,6% de la reducción. Los servicios no personales cayeron 39,9%.

Las jubilaciones y pensiones presentaron un comportamiento diferente. Aunque también terminaron por debajo de 2023, tuvieron la menor reducción entre los principales componentes: 8,2%.

Su importancia presupuestaria es considerable. En 2023 representaban 38,1% del gasto primario nacional. Por esa dimensión, pese a haber tenido la menor caída porcentual, explicaron 10,1% del ajuste total.

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