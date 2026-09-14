La marcha de la economía y Malvinas, ejes centrales de la reunión de Gabinete que encabezó Javier Milei

En ese contexto, el Presidente planteó que el Gobierno no debe dejarse condicionar por presiones. “Al populismo no se le gana con populismo”, enfatizó. La definición se produce mientras dentro del propio oficialismo comenzó a instalarse una discusión sobre cómo traducir la estabilización en una mejora más visible para los sectores que todavía no perciben una recuperación contundente.

El ala política del Gobierno viene planteando internamente una cuestión que empieza a ganar peso en las conversaciones de Casa Rosada. La necesidad de hacer algo de cara al 2027 electoral sin modificar los pilares del programa económico es una discusión que no pasa, según ese sector, por abandonar el equilibrio fiscal ni por regresar a políticas que el oficialismo identifica con el populismo, sino por encontrar medidas que permitan que la recuperación tenga mayor impacto sobre la economía cotidiana.

Esa tensión también aparece en torno al tipo de cambio. Según pudo saber Ámbito, en la reunión anterior Bullrich volvió a plantear que el dólar debería acompañar la trayectoria de la inflación, una posición que apunta a evitar que el atraso cambiario termine generando costos sobre la actividad y la competitividad. La discusión, sin embargo, encontró un límite en el equipo económico.

Caputo mantiene cerrada la posibilidad de modificar el esquema cambiario y sostiene la necesidad de preservar el actual marco de estabilidad. El ministro considera que alterar esa estrategia podría tener efectos sobre la inflación y sobre las expectativas económicas, por lo que cualquier modificación debería evaluarse dentro del programa y no como una respuesta coyuntural a las presiones políticas.