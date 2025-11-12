El duro mensaje de la hija de la turista brasileña asesinada en Balvanera que conmovió a todos

turista brasilera asesinada avenida corrientes Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco (dcha.) con su hija (izq.)

Quién era la turista brasileña que murió tras ser atacada en la calle Corrientes

Vilma había llegado a la Argentina en julio para acompañar a su hija durante sus estudios. Era jubilada, exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y muy querida por sus compañeros, que la recordaron como “una mujer dulce, paciente y solidaria”.

Desde Brasil, familiares y amigos exigen justicia y reclaman que se esclarezcan las circunstancias del crimen. El caso, que conmocionó tanto en Buenos Aires como en Goiás, se convirtió en símbolo del reclamo por mayor seguridad para los turistas y residentes extranjeros en la ciudad.