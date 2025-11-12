El duro mensaje de la hija de la turista brasileña asesinada en Balvanera que conmovió a todos
Carolina Bizinoto, hija de Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, exigió respuestas tras el brutal ataque que le costó la vida a su madre en plena avenida Corrientes.
La conmoción por la muerte de Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, la turista brasileña asesinada en el barrio porteño de Balvanera, no cesa. Su hija, Carolina Bizinoto, publicó un desgarrador mensaje en redes sociales donde expresó su dolor y reclamó que el cuerpo de su madre pueda ser trasladado lo antes posible a Brasil.
“Haré todo lo posible para llevarla de vuelta”, escribió la joven en su cuenta de Instagram, junto a una foto abrazada a su madre. En el mensaje también pidió que se aceleren “los trámites de liberación del cuerpo y de la autopsia”, luego de varios días de demora. “Mamá, te juro que lo vamos a lograr. Te amo”, añadió en un texto que rápidamente se viralizó y despertó miles de mensajes de apoyo.
Bizinoto, que vive en Buenos Aires desde hace años y estudia medicina en la UBA, también agradeció a quienes participaron en la colecta solidaria que busca cubrir los gastos del traslado del cuerpo a Goiás, su ciudad natal. “Gracias a todos los que están ayudando en este momento tan difícil. No tengo palabras para agradecer tanto amor”, escribió.
Cómo fue el ataque a la turista brasileña
El ataque ocurrió el jueves pasado al mediodía, cuando Maria Vilma, de 69 años, caminaba por la avenida Corrientes al 3200 y fue agredida sin motivo aparente por un hombre que la golpeó violentamente. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Aunque fue trasladada de urgencia por el SAME y alcanzó a llegar con vida al hospital, falleció horas después.
“Mi prima la vio en el hospital, habló con ella. Estaba consciente. Pero en la madrugada murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima, al medio brasileño g1.
Quién era la turista brasileña que murió tras ser atacada en la calle Corrientes
Vilma había llegado a la Argentina en julio para acompañar a su hija durante sus estudios. Era jubilada, exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y muy querida por sus compañeros, que la recordaron como “una mujer dulce, paciente y solidaria”.
Desde Brasil, familiares y amigos exigen justicia y reclaman que se esclarezcan las circunstancias del crimen. El caso, que conmocionó tanto en Buenos Aires como en Goiás, se convirtió en símbolo del reclamo por mayor seguridad para los turistas y residentes extranjeros en la ciudad.
