Uno de los economistas preferidos de Javier Milei pidió revisar el "costo laboral" en la Argentina

Las opiniones de Zuchovicki no se centraron en la reforma laboral y tributaria en ciernes, sino que se refirió al 2026 como "el año de la economía real", en el que las empresas deberán resolver cuestiones de microeconomía, ahora sí, gracias a la estabilización macroeconómica impulsada por el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.

Embebido en la épica libertaria, el economista predilecto del Presidente aseguró que "la competitividad va a ser de la persiana para adentro", y centró su discurso en el relato individual: "Va a depender de qué hacés vos por vos".