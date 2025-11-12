Qué reveló la autopsia a Débora Bulacio, la joven asesinada por su pareja en Necochea

En las imágenes apenas llega a divisarse la luz proveniente de una linterna o un celular moviéndose de derecha a izquierda, mientras se traslada un bulto. La escena transcurrió en el mismo lugar donde se encontró el alambrado roto. Toda la secuencia del horror se dio a pocos metros del perímetro del camping Miguel Lillo, donde Gutiérrez y Débora habían llegado para pasar el fin de semana juntos, como lo hacían habitualmente.

Débora Bulacio femicidio necochea

La última comunicación que tuvo Débora con su familia fue el sábado, cuando le envió un mensaje a uno de sus hijos en el que relataba que su pareja le había pegado, le había dejado un ojo negro y le había aflojado un diente. El domingo, tras una denuncia realizara por el sereno del lugar, se montó un operativo de búsqueda para dar con la mujer. Su cuerpo fue encontrado el martes, enterrado cerca del lago de los Cisnes.