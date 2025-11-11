ATE convocó a un paro nacional contra la reforma laboral: cuándo se llevará a cabo

“La medida de fuerza debe servir para cuestionar con firmeza la posibilidad de que se aniquilen todos los derechos laborales bajo la excusa de la modernización, pero también para obligar al Gobierno a reabrir las paritarias y reparar el grave daño ocasionado en los salarios”, concluyó.

Uno de los economistas preferidos de Javier Milei pidió revisar el "costo laboral" en la Argentina

El gobierno ya convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del 11 de diciembre, un día después de que entren en funciones las decenas de diputados y senadores que ganaron su banca en octubre pasado. La agenda es clara: Casa Rosada quiere lograr la reforma laboral y tributaria, y uno de los economistas que más escucha Javier Milei ya predijo que el 2026 "será el año de la economía real" en Argentina.

El presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Claudio Zuchovicki, aseguró el fin de semana pasado que existe la necesidad de revisar el "costo laboral" dentro de la economía argentina, y que el tratamiento del tema, sobre todo en las sesiones extraordinarias, "evidenciará los intereses de cada funcionario que ocupa una banca en el Congreso".

Zuchovicki señaló que en estos momentos "la carga social completa en Argentina es del 80%", en referencia a la carga fiscal que se aplica sobre los salarios, que termina por descontar varios puntos porcentuajes de los sueldos brutos hasta llegar a las sumas en neto.

La carga tributaria sobre los salarios formales se suma al hecho de que el 52% de los trabajadores de la Argentina están en la informalidad, por lo que sus empleadores ni siquiera abonan esas cargas sociales y tributarias.

"Si vos tenés más empleados en negro que en blanco, ¿qué estás defendiendo no haciendo la reforma laboral?", señaló en declaraciones a LN+, donde también sentenció que "tienen que estar de acuerdo todos para definir cómo se recauda para tener un Estado eficiente, chico y justo, que permita a un empresario arriesgar y tomar gente en serio".

Las opiniones de Zuchovicki no se centraron en la reforma laboral y tributaria en ciernes, sino que se refirió al 2026 como "el año de la economía real", en el que las empresas deberán resolver cuestiones de microeconomía, ahora sí, gracias a la estabilización macroeconómica impulsada por el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.

Embebido en la épica libertaria, el economista predilecto del Presidente aseguró que "la competitividad va a ser de la persiana para adentro", y centró su discurso en el relato individual: "Va a depender de qué hacés vos por vos".