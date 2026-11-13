ARCA detalló cuáles son los montos vigentes del Monotributo y los topes de facturación para noviembre 2026
ARCA actualizó los valores del monotributo para noviembre de 2026: conocé las cuotas mensuales y los topes de facturación de cada categoría.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene para noviembre de 2026 los valores del monotributo, con cuotas mensuales y topes de facturación anual actualizados tras una suba del 16,8%, correspondiente a la inflación del primer semestre.
Los importes van desde $49.527,18 para la categoría A hasta $1.614.446,04 para servicios en la categoría K. Las cuotas incluyen impuestos, aportes jubilatorios y obra social, aunque existen exenciones para determinados contribuyentes, como quienes trabajan en relación de dependencia.
Cuánto se paga de monotributo en noviembre de 2026
La cuota mensual del monotributo depende de la categoría registrada ante ARCA. Desde la C, los importes varían según se trate de prestación de servicios o venta de bienes. Para noviembre de 2026, los valores son:
- Categoría A: $49.527,18.
- Categoría B: $56.379,08.
- Categoría C: $66.020,12 (servicios) y $64.530,58 (bienes).
- Categoría D: $84.612,93 (servicios) y $82.564,81 (bienes).
- Categoría E: $119.811,45 (servicios) y $108.267,51 (bienes).
- Categoría F: $150.784,21 (servicios) y $129.930,65 (bienes).
- Categoría G: $230.312,94 (servicios) y $158.815,05 (bienes).
- Categoría H: $522.706,68 (servicios) y $317.895,01 (bienes).
- Categoría I: $963.747,86 (servicios) y $474.992,78 (bienes).
- Categoría J: $1.167.299,76 (servicios) y $580.793,69 (bienes).
- Categoría K: $1.614.446,04 (servicios) y $702.103,24 (bienes).
Los montos incluyen los componentes impositivo, jubilatorio y de obra social para quienes deben pagar los tres conceptos. Las diferencias entre actividades son más importantes en las categorías superiores.
Cuáles son los topes de facturación del monotributo
Los topes de facturación anual del monotributo también fueron actualizados por ARCA y determinan el ingreso máximo que puede tener cada contribuyente para permanecer en su categoría.
Los límites se calculan sobre los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses. Para noviembre de 2026, los montos máximos permitidos son:
- Categoría A: hasta $12.009.410,45.
- Categoría B: hasta $17.595.182,74.
- Categoría C: hasta $24.670.494,31.
- Categoría D: hasta $30.628.651,43.
- Categoría E: hasta $36.028.231,33.
- Categoría F: hasta $45.151.659,41.
- Categoría G: hasta $53.995.798,87.
- Categoría H: hasta $81.924.660,37.
- Categoría I: hasta $91.699.761,90.
- Categoría J: hasta $105.012.519,20.
- Categoría K: hasta $126.610.838,75.
La categoría K es la más alta del régimen simplificado y permite una facturación máxima de $126.610.838,75 anuales. Quienes superen ese límite deberán revisar su situación fiscal, ya que podrían quedar excluidos del monotributo.
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