Los límites se calculan sobre los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses. Para noviembre de 2026, los montos máximos permitidos son:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

hasta $12.009.410,45. Categoría B: hasta $17.595.182,74.

hasta $17.595.182,74. Categoría C: hasta $24.670.494,31.

hasta $24.670.494,31. Categoría D: hasta $30.628.651,43.

hasta $30.628.651,43. Categoría E: hasta $36.028.231,33.

hasta $36.028.231,33. Categoría F: hasta $45.151.659,41.

hasta $45.151.659,41. Categoría G: hasta $53.995.798,87.

hasta $53.995.798,87. Categoría H: hasta $81.924.660,37.

hasta $81.924.660,37. Categoría I: hasta $91.699.761,90.

hasta $91.699.761,90. Categoría J: hasta $105.012.519,20.

hasta $105.012.519,20. Categoría K: hasta $126.610.838,75.

La categoría K es la más alta del régimen simplificado y permite una facturación máxima de $126.610.838,75 anuales. Quienes superen ese límite deberán revisar su situación fiscal, ya que podrían quedar excluidos del monotributo.