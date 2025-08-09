Renunció un tercer funcionario del Ministerio de Economía: ahora se fue el Subsecretario de Gestión Productiva

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1953871827165474976&partner=&hide_thread=false Despedida de algunos de los cracks del equipo de producción.

Marcos Ayerra

@emarzoratiok

@Santiagomigo

Muchas gracias!! pic.twitter.com/M4diJVT12v — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 8, 2025

La versión oficial extendida desde el Gobierno fue que las Secretarías de Industria y de PyMEs serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de Pablo Lavigne.

En el comunicado de Economía se agrega que "mientras continúa el proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento, las Subsecretarías permanecerán en funciones, reportando al Secretario Coordinador, Pablo Lavigne".

El objetivo es profundizar el "proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento", aunque esta semana trascendió que los cambios en Economía causaron cierta exasperación en espacios, como la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Sólo en los últimos 30 días pegaron el portazo seis funcionarios de Economía, lo que llevó a casi 140 dimisiones desde el inicio de la gestión de Javier Milei.