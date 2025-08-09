Renunció un tercer funcionario del Ministerio de Economía: ahora se fue el Subsecretario de Gestión Productiva
Es la tercera dimisión en una semana, en lo que fue descrito como una reestructuración del Ministerio de Economía, que sigue conduciendo Luis Caputo.
Agosto llegó con varios cambios en el Ministerio de Economía, que se hicieron notar especialmente esta semana, cuando presentaron la renuncia tres funcionarios: a las dimisiones de Esteban Marzorati y Marcos Ayerra se les sumó este viernes la de Santiago Migone, que dejará de ser subsecretario de Gestión Productiva.
Marzorati se desempeñará como secretario de Industria y Comercio hasta el 14 de agosto, al igual que Marcos Ayerra, el todavía subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME).
Ambos señalaron "temas personales y nuevos desafíos profesionales" que los alejó del gobierno de Javier Milei y se fueron felicitados por Luis Caputo, pero de la salida de Migone no se dijo nada de manera oficial.
La palabra de Luis Caputo sobre los cambios en el Palacio de Hacienda no tuvieron tinte informativo, pero sí político.
"Despedida de algunos de los cracks del equipo de producción", publicó este viernes a las 2 y media de la tarde Luis Caputo al compartir una foto de los 18 funcionarios y una funcionaria que participaron de un asado.
La versión oficial extendida desde el Gobierno fue que las Secretarías de Industria y de PyMEs serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de Pablo Lavigne.
En el comunicado de Economía se agrega que "mientras continúa el proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento, las Subsecretarías permanecerán en funciones, reportando al Secretario Coordinador, Pablo Lavigne".
El objetivo es profundizar el "proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento", aunque esta semana trascendió que los cambios en Economía causaron cierta exasperación en espacios, como la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Sólo en los últimos 30 días pegaron el portazo seis funcionarios de Economía, lo que llevó a casi 140 dimisiones desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
