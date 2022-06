El Banco Central desmintió que falten dólares para cumplir con el FMI

En este sentido, indicaron que: "las metas establecidas en el acuerdo con el FMI tienen particularidades que no se están siendo consideradas" y explicaron que la meta de acumulación de reservas es por 5.800 millones para 2022 con un parcial de 4.100 millones para el segundo trimestre, y que eso incluye: "desembolsos del FMI, desembolsos de organismos internacionales, compras en el mercado oficial".

Los desembolsos de los organismos internacionales están estimados en más de 700 millones, si bien por el momento están demorados aclararon que en caso de no entrar durante este trimestre se descuentan de la meta. Por lo tanto, ya no serán 4.200 sino ajustada por los desembolsos que no se concretaron.

También integran la meta la devolución de pagos de capital que el país hizo al FMI y que ya ingresaron. La tercera parte, la que más observa el mercado, es la que corresponde a compras en el mercado de cambios, en este caso es cierto que las compras están por debajo de lo esperado, pero responde a un cambio en el escenario internacional.

Por un lado, se adelantó la importación de energía a un costo significativamente mayor por el impacto de la guerra. En los primeros cinco meses del año se pagó 4.700 millones por energía 135% más de lo estimado.

Por el otro, la liquidación de la cosecha viene más lenta de lo esperado y se estima un retraso en la exportación de 14 millones de toneladas, que se irá normalizando en las próximas semanas, a medida que se necesite financiamiento para la nueva cosecha. Se está observando una curva anual de liquidaciones más plana que la tradicional. El famoso mayor valor de las exportaciones es de trigo y maíz y la exportación que está ralentizada es la de soja y derivados y se espera que se concrete en los próximos meses

"Todo esto no altera las proyecciones anuales del BCRA", remarcaron.

Para poner más paños fríos, desde el Banco Central subrayaron que desde marzo se registra un proceso de recuperación del crédito comercial que permite financiar la importación de insumos, y que mantiene la proyección de acumulación de reservas, con la disponibilidad de las divisas necesarias para sostener el proceso de crecimiento que se estima estará por encima de la proyección de 4,5% de crecimiento del PBI.