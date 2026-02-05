Mapa en vivo del tormentón de hoy jueves en el AMBA: a qué hora son las lluvias más fuertes y cuándo para
El Servicio Meteorológico Nacional espera una jornada con lluvias y tormentas durante todo el día. Cómo sigue el clima en el AMBA.
Tras un brusco descenso de las temperaturas y con la ola de calor en retirada, al menos por algunos días, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara este jueves para otra jornada con lluvias y tormentas fuertes, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La inestabilidad llegó el martes y se mantuvo este miércoles con algunas precipitaciones leves pero un descenso de las marcas térmicas de casi 10 grados, luego de jornadas con alerta amarilla por calor extremo.
En este marco, el SMN prevé otra jornada con mal clima: el jueves tendría tormentas aisladas en la madrugada, mañana y tarde, con chaparrones en la noche. El termómetro se presenta con una mínima de 23 y una máxima de 30 grados.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, se esperan lluvias entre las 5 y 11 de la mañana, y tormentas entre las 17 y las 20.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Si bien el clima seguirá inestable, ahora el SMN espera que el viernes tenga buenas condiciones, con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana; mientras que las temperaturas se estiman de entre 18 y 29 grados.
La tendencia del buen tiempo con temperaturas agradables se mantendría durante el fin de semana, arrancando con un sábado que tendría cielo despejado y marcas de 18 grados para la mínima y 30 para la máxima.
De igual modo, el domingo se anticipa con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 30.
El SMN ya anticipa que el lunes inicie un proceso de ascenso de las temperaturas en el AMBA. El comienzo de la nueva semana tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas de entre 20 grados de mínima y 31 de máxima.
En tanto, el calor parece sentirse con fuerza a partir del martes. El organismo nacional ya anticipa una jornada con cielo algo nublado y temperaturas de entre 22 y 34 grados, palpitando una posible nueva ola extrema.
