En Salta Capital: este jueves 26 de 9:00 a 12:00 en la Secretaría de Deportes y de 17:00 a 20:00 en el centro de Castañares y la Biblioteca San Francisco; y el viernes 27 de 17:00 a 20:00 en las sedes de los clubes Juventud Antoniana y Central Norte (tras la jornada inicial del miércoles 25 en Las Águilas, Mitre y Cachorros).