Ministerio de Capital Humano dará vouchers de $144.000 para beneficiarios de Alimentar que practiquen deportes
El Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello lanzó el programa Centros de Familia con tarjetas precargadas de $24.000 mensuales.
El Ministerio de Capital Humano oficializó el lanzamiento del programa Centros de Familia mediante un convenio entre Sandra Pettovello y el gobierno de Salta, otorgando tarjetas precargadas con vouchers mensuales de $24.000 durante seis meses para que chicos de 6 a 17 años con Prestación Alimentar realicen deportes y actividades culturales.
Cómo funcionan los vouchers de $144.000 y a quiénes están destinados
La iniciativa —ejecutada de manera articulada entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social de Salta— apunta a alcanzar en esta primera etapa a 4.000 beneficiarios de Salta capital y San Ramón de la Nueva Orán a través de una red proyectada de 120 instituciones adheridas:
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Monto y modalidad de cobro: cada familia recibirá tarjetas financieras no bancarias precargadas con vouchers de $24.000 mensuales durante seis meses, lo que totaliza un aporte de $144.000 por beneficiario destinado exclusivamente a abonar cuotas y materiales extracurriculares.
Requisitos y oferta de actividades: el beneficio está dirigido a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años pertenecientes a hogares que ya perciban la Prestación Alimentar. Además de clubes deportivos, el saldo podrá utilizarse en propuestas artísticas, musicales, recreativas, educativas y de aprendizaje de idiomas.
Talleres familiares y conectividad rural: en paralelo, el acuerdo contempla el ciclo de capacitación para padres "Criar en Libertad" y la distribución conjunta de 226 antenas de internet satelital Starlink para garantizar la conectividad educativa en parajes rurales del interior salteño.
Dónde y hasta cuándo realizar la inscripción presencial
Para cubrir los cupos iniciales del programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano y la gobernación provincial, se habilitaron puntos de registro presencial hasta este viernes 27 de noviembre:
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En Salta Capital: este jueves 26 de 9:00 a 12:00 en la Secretaría de Deportes y de 17:00 a 20:00 en el centro de Castañares y la Biblioteca San Francisco; y el viernes 27 de 17:00 a 20:00 en las sedes de los clubes Juventud Antoniana y Central Norte (tras la jornada inicial del miércoles 25 en Las Águilas, Mitre y Cachorros).
En San Ramón de la Nueva Orán: la inscripción permanece abierta hasta el viernes 27 de noviembre en el nuevo Centro Municipal.
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