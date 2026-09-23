Sandra Pettovello avaló la Resolución 283/2026 de Anses y hay aumento para el IGF por la inflación

A partir de esta disposición, la percepción de un ingreso superior a los $3.209.863 por parte de una sola de las personas integrantes del núcleo familiar excluirá de manera automática a todo el grupo del cobro de las asignaciones familiares. Esta restricción se aplicará de manera estricta y excluyente, aun cuando la suma total de los ingresos de todos los miembros no logre superar el límite máximo de ingresos establecido en la escala general de la entidad.

De igual manera, la normativa abarca y protege a los sectores del empleo temporal. Aquellos trabajadores contratados bajo modalidades de trabajo discontinuo o actividades agropecuarias tienen garantizado por ley que el monto de su beneficio por Hijo, Hijo con Discapacidad o Prenatal en ningún caso podrá ser inferior al 100% del valor general correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Esta política implementada desde la cartera nacional busca sostener la red de contención económica, asegurando que la actualización por movilidad llegue a todos los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), a los beneficiarios del Seguro de Desempleo y a quienes integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).