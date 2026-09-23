Sandra Pettovello avaló la Resolución 283/2026 de Anses y hay aumento para el IGF por la inflación
El Gobierno oficializó una nueva suba por movilidad. La medida de Anses incrementa los topes del Ingreso del Grupo Familiar para cobrar asignaciones
A través del Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello confirmó un nuevo ajuste para el sistema previsional. Mediante la firma de la última normativa, la Anses actualizó los rangos y topes del Ingreso del Grupo Familiar, adaptándolos a la reciente variación de la inflación.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó el aumento con la Resolución 284/2026 y jubilados cobrarán $4.398.262,27 mínimo en diciembre
Cómo impacta la inflación en el límite de ingresos de Anses
La Administración Nacional de la Seguridad Social, bajo la dirección ejecutiva de Guillermo Héctor Arancibia, publicó este miércoles la Resolución 283/2026. Este documento legal establece de manera formal que el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, así como de los montos de las distintas asignaciones familiares, será del 1,66%. Este porcentaje responde directamente al Nivel General del Índice de Precios al Consumidor medido por el INDEC, asegurando que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la constante suba de los precios en la economía.
Según detalla la normativa respaldada por la ministra Sandra Pettovello, los nuevos valores comenzarán a regir de forma inmediata para todas las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir del corriente mes de octubre de 2026. Para aquellos casos en los que el incremento del 1,66% arroje resultados con números decimales, el organismo previsional aclaró que se aplicará un redondeo automático al valor entero inmediatamente siguiente, facilitando así el proceso de liquidación y cobro para los inscriptos.
El nuevo tope máximo del IGF para cobrar las asignaciones familiares
Uno de los puntos más relevantes de la resolución gubernamental radica en la actualización del límite máximo de ingresos permitidos para no quedar excluido del sistema de asistencia estatal. El artículo 4° del texto oficial es categórico al respecto y fija un nuevo umbral económico para los trabajadores formales y otros beneficiarios del régimen de la seguridad social en todo el territorio nacional.
A partir de esta disposición, la percepción de un ingreso superior a los $3.209.863 por parte de una sola de las personas integrantes del núcleo familiar excluirá de manera automática a todo el grupo del cobro de las asignaciones familiares. Esta restricción se aplicará de manera estricta y excluyente, aun cuando la suma total de los ingresos de todos los miembros no logre superar el límite máximo de ingresos establecido en la escala general de la entidad.
De igual manera, la normativa abarca y protege a los sectores del empleo temporal. Aquellos trabajadores contratados bajo modalidades de trabajo discontinuo o actividades agropecuarias tienen garantizado por ley que el monto de su beneficio por Hijo, Hijo con Discapacidad o Prenatal en ningún caso podrá ser inferior al 100% del valor general correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Esta política implementada desde la cartera nacional busca sostener la red de contención económica, asegurando que la actualización por movilidad llegue a todos los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), a los beneficiarios del Seguro de Desempleo y a quienes integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
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