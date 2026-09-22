Feriados: el Gobierno dio el visto bueno y permite un fin de semana largo de hasta cuatro días en noviembre

A nivel nacional (sábado 7, domingo 8 y lunes 9): Para el conjunto de la Argentina, el cese de actividades dispuesto para el lunes permitirá ensamblar un fin de semana extralargo de tres días, ideal para el turismo de escapada, impulsado además por los beneficios de pasajes gratuitos en la red SUBE que el Ejecutivo otorgará a los voluntarios inscriptos para la ayuda peregrina.

En la provincia de Córdoba (sábado 7 al martes 10): El escenario se amplía de manera notable en suelo cordobés. Con el feriado provincial para el martes 10 —jornada en la que el Papa encabezará una masiva misa en la Escuela de Aviación Militar antes de retornar a Buenos Aires—, los cordobeses disfrutarán de un fin de semana XL de cuatro días consecutivos (sábado, domingo, lunes y martes).