Feriados: el Gobierno dio el visto bueno y permite un fin de semana largo de hasta cuatro días en noviembre
El feriado nacional del lunes 9 de noviembre, sumado a asuetos provinciales para el martes y el miércoles, configurará un mapa de descanso inédito en el país.
La confirmación oficial de que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en ocasión de la visita histórica del papa León XVI a la Argentina no solo reordenará la logística de los actos masivos del Sumo Pontífice, sino que generará un profundo impacto en el calendario de descanso de los argentinos.
Con esta medida anunciada este martes por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la cúpula de la Conferencia Episcopal, quedará formalmente configurado el primer gran beneficio para el sector turístico y la ciudadanía: un fin de semana largo de tres días a nivel país.
Sin embargo, el esquema de restricciones y feriados locales que el Gobierno definió con los distritos involucrados da la posibilidad de extender aún más el descanso en regiones clave del interior, transformando la gira papal en un verdadero paréntesis para la actividad cotidiana.
Cómo quedarán los fines de semana largos distrito por distrito, con los feriados por el papa León XIV
La disposición de los días no laborables depende estrictamente del recorrido que el líder de la Iglesia Católica realizará entre el 8 y el 11 de noviembre, dividiendo el mapa en diferentes escenarios de tregua laboral:
-
A nivel nacional (sábado 7, domingo 8 y lunes 9): Para el conjunto de la Argentina, el cese de actividades dispuesto para el lunes permitirá ensamblar un fin de semana extralargo de tres días, ideal para el turismo de escapada, impulsado además por los beneficios de pasajes gratuitos en la red SUBE que el Ejecutivo otorgará a los voluntarios inscriptos para la ayuda peregrina.
En la provincia de Córdoba (sábado 7 al martes 10): El escenario se amplía de manera notable en suelo cordobés. Con el feriado provincial para el martes 10 —jornada en la que el Papa encabezará una masiva misa en la Escuela de Aviación Militar antes de retornar a Buenos Aires—, los cordobeses disfrutarán de un fin de semana XL de cuatro días consecutivos (sábado, domingo, lunes y martes).
En la provincia de Buenos Aires (sábado 7 al lunes 9, más el miércoles 11): En territorio bonaerense, donde se proyecta un asueto similar para el miércoles 11 de cara al masivo cierre frente a la Basílica de Luján, el impacto dependerá de la instrumentación legal que adopte la administración provincial, aunque la logística del operativo federal de 120 horas ya anticipa una virtual paralización del movimiento habitual en los distritos afectados.
De esta manera, la visita papal que movilizará a millones de fieles no solo dejará una marca indeleble en el plano espiritual y político, sino que reconfigurará por completo la dinámica turística y laboral de la primavera en el centro y sur del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario