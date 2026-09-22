ANSES: el mensaje compartido para los beneficiarios que cobran una prestación

Canales oficiales de comunicación de ANSES

ANSES dispone de canales propios para realizar consultas y trámites. Entre ellos se encuentran mi ANSES, la aplicación mi ANSES, Atención Virtual, la línea telefónica 130 y las oficinas presenciales. La plataforma mi ANSES permite realizar trámites y consultas desde una computadora, teléfono o tablet, mientras que Atención Virtual permite gestionar trámites con asistencia de un operador sin ir a una oficina.

La línea 130 también funciona como canal de atención. ANSES informa que permite hacer trámites y consultas durante las 24 horas, mientras que la atención personalizada por teléfono está disponible de lunes a viernes de 8 a 20. Para quienes necesitan atención presencial, el organismo cuenta con oficinas distribuidas en distintas localidades del país. En su página oficial se puede consultar cuál es la ubicación más cercana y la modalidad según el trámite.

Cómo denunciar un intento de estafa

Si una persona recibe un mensaje o una llamada en nombre de ANSES en la que le solicitan datos personales o bancarios, el organismo habilita canales puntuales para hacer una denuncia. No es necesario responder al contacto sospechoso para comprobar si es verdadero.

La denuncia puede realizarse desde mi ANSES, ingresando en la sección Denuncias y Reclamos y seleccionando la opción para hacer una denuncia. También puede presentarse personalmente en una oficina de ANSES o por teléfono a través de la línea 130. ANSES también permite presentar denuncias por escrito en su sede de Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo aclara que las denuncias pueden presentarse ante situaciones en las que una persona haya sido víctima de una maniobra o cuando conozca un intento de este tipo. Además de denunciar, ante un contacto sospechoso es importante no continuar la conversación ni proporcionar información que pueda utilizarse para ingresar a una cuenta. Las claves bancarias, códigos de seguridad y datos de acceso no deben compartirse con terceros.