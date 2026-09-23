El Gobierno firmó el aumento con la Resolución 284/2026 y jubilados cobrarán $4.398.262,27 mínimo en diciembre

Cómo quedan las demás prestaciones tras la Resolución

Además de impactar en las jubilaciones ordinarias, la medida también actualizó los montos de otras herramientas de contención social fundamentales para los sectores más vulnerables. A partir de octubre, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) quedará fijado en $199.335,05, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $348.598,81.

Por otro lado, la normativa estipuló las nuevas bases imponibles mínima y máxima, que se ubicarán en $146.759,98 y $4.769.631,49 respectivamente. Estos indicadores resultan indispensables para el correcto cálculo de los aportes y contribuciones del sistema integrado previsional a nivel nacional.

Con esta amplia batería de actualizaciones económicas, el Gobierno nacional busca mantener el ritmo de las prestaciones al compás del costo de vida, garantizando que el sector pasivo no siga perdiendo terreno frente a la dinámica de la inflación mensual.