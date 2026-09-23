El Gobierno firmó el aumento con la Resolución 284/2026 y jubilados cobrarán $4.398.262,27 mínimo en diciembre
La ANSES oficializó el nuevo esquema de haberes. Con este aumento, los jubilados de mayores ingresos percibirán una cifra récord en el mes de diciembre.
A través de la reciente Resolución 284/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un nuevo aumento para todas las prestaciones previsionales. Esta medida impactará directamente en los ingresos de los adultos mayores, estableciendo topes mínimos y máximos para jubilados y pensionados.
Cuánto cobrarán los jubilados de la escala más alta
El texto oficial publicado recientemente detalla que las actualizaciones de los haberes jubilatorios responden de forma directa a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con el informe de la dependencia oficial, la inflación de agosto arrojó un porcentaje del 1,66%, cifra que se aplicará de forma directa a las liquidaciones correspondientes al mes de octubre de 2026.
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En este escenario, el organismo previsional comandado por Guillermo Héctor Arancibia fijó los nuevos valores oficiales. Por un lado, el haber mínimo garantizado se estableció en la suma de $435.748,51. Sin embargo, el dato que más resonó en el plano económico fue el nuevo techo de las jubilaciones. El artículo 2° de la mencionada norma indica expresamente que el haber máximo vigente será de $2.932.174,85.
Esta contundente cifra resulta fundamental para comprender cómo se conformarán los ingresos de fin de año. Un selecto grupo de beneficiarios que mes a mes percibe el tope máximo del sistema previsional alcanzará en diciembre una suma verdaderamente extraordinaria. Al sumar el haber mensual regular de $2.932.174,85 y el respectivo pago del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), que representa exactamente la mitad del mejor haber percibido durante el semestre ($1.466.087,42), estos adultos mayores verán depositado un piso de $4.398.262,27 en sus cuentas bancarias, logrando compensar holgadamente el impacto inflacionario acumulado.
Cómo quedan las demás prestaciones tras la Resolución
Además de impactar en las jubilaciones ordinarias, la medida también actualizó los montos de otras herramientas de contención social fundamentales para los sectores más vulnerables. A partir de octubre, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) quedará fijado en $199.335,05, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $348.598,81.
Por otro lado, la normativa estipuló las nuevas bases imponibles mínima y máxima, que se ubicarán en $146.759,98 y $4.769.631,49 respectivamente. Estos indicadores resultan indispensables para el correcto cálculo de los aportes y contribuciones del sistema integrado previsional a nivel nacional.
Con esta amplia batería de actualizaciones económicas, el Gobierno nacional busca mantener el ritmo de las prestaciones al compás del costo de vida, garantizando que el sector pasivo no siga perdiendo terreno frente a la dinámica de la inflación mensual.
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