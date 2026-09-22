Sandra Pettovello activó un plan de Anses para madres sin trabajo que cobrarán $289.213 con bono especial
El Ministerio de Capital Humano confirmó los montos de Anses para la AUH, Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche con el nuevo aumento por inflación.
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ratificó el esquema de cobros de la Anses para madres desocupadas con hijos de hasta 3 años. El paquete integral combina los haberes mensuales de la Asignación Universal por Hijo, el monto de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, sumando un nuevo ajuste por inflación.
Cuánto cobrarán las beneficiarias de Anses con el extra y el ajuste
El cálculo del ingreso mensual contempla la totalidad de los programas de asistencia social que se liquidan de manera unificada para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen a cargo menores en su primera infancia:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): asciende a un valor bruto de $154.031 por menor tras las últimas actualizaciones oficiales.
- Complemento Leche 1000 Días: entrega un adicional de $58.098 destinado a garantizar la nutrición y el cuidado de los niños de hasta 3 años inclusive.
- Tarjeta Alimentar: otorga una suma directa de $72.250 mensuales para familias con un hijo a cargo.
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La sumatoria de estas tres prestaciones básicas arroja un ingreso total de referencia de $284.379. Al incorporar la pauta de 1,7% de inflación, el monto proyectado para las beneficiarias asciende a $289.213. En el caso de que la movilidad inflacionaria del 1,7% se compute de forma puntual sobre los conceptos atados a la fórmula previsional (AUH a $156.649,53 y Leche a $59.085,67), el haber integrado con la Tarjeta Alimentar alcanza los $287.985,20.
Por otra parte, para aquellas familias a las que se les aplica la retención tradicional del 20% mensual en la AUH (percibiendo $123.224,80 netos de asignación), el cobro directo de bolsillo se sitúa en torno a los $253.572,80, acumulando el saldo retenido para su cobro íntegro contra la presentación de la Libreta de salud y vacunación.
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