Sandra Pettovello activó un plan de Anses para madres sin trabajo que cobrarán $289.213 con bono especial

La sumatoria de estas tres prestaciones básicas arroja un ingreso total de referencia de $284.379. Al incorporar la pauta de 1,7% de inflación, el monto proyectado para las beneficiarias asciende a $289.213. En el caso de que la movilidad inflacionaria del 1,7% se compute de forma puntual sobre los conceptos atados a la fórmula previsional (AUH a $156.649,53 y Leche a $59.085,67), el haber integrado con la Tarjeta Alimentar alcanza los $287.985,20.