El Gobierno avaló en paritarias salario básico de $1.910.518 con bono de $515.000 para trabajadores del 797/22
La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) selló un nuevo acuerdo de paritarias con fuertes aumentos y el pago de sumas fijas.
La Unión Obreros y Empleados Plásticos alcanzó un entendimiento en las paritarias para el próximo semestre. El gremio liderado por Alberto Murúa acordó un aumento escalonado del 15,39% hasta febrero de 2027, combinando mejoras porcentuales sobre los básicos mensuales con el pago de un mega bono extraordinario.
Cómo se pagará el mega bono y el aumento de paritarias para el sector
El esquema salarial acordado por la conducción del sindicato establece una serie de ajustes que impactarán de forma directa en el bolsillo de los trabajadores del plástico. La suba se estructuró con los siguientes porcentajes y sumas no remunerativas:
- Septiembre: incremento del 2,2% sobre el básico anterior y un bono de $90.000.
- Octubre: suba del 1,8% y suma fija de $90.000.
- Noviembre: mejora del 1,7% acompañada por $105.000 extra.
- Diciembre: aumento del 1,6% y un bono de $110.000.
- Enero 2027: ajuste del 1,5% y un monto no remunerativo de $120.000.
- Febrero 2027: incremento final del 5,76% sobre los básicos, sin suma fija adicional.
La sumatoria de todos estos pagos extraordinarios mes a mes arroja el impactante monto global de $515.000, un mega bono que percibirán los empleados de la UOYEP a lo largo de todo este período.
Con la aplicación de estas actualizaciones, las escalas salariales experimentarán un fuerte salto. Hacia febrero de 2027, los sueldos mensuales para las categorías Administrativas y generales quedarán conformados de esta manera:
- Conductor de Autoelevador: alcanzará un haber de $1.910.518.
- Capataz: llegará a los $1.906.014.
- Administrativo (Nivel 5): percibirá $1.867.023.
- Chofer y Ayudante de Chofer: subirán a $1.710.899 y $1.540.665 respectivamente.
Por su parte, los trabajadores jornalizados de la rama de Producción y Mantenimiento también tendrán nuevos valores por hora. Un Operario inicial pasará a cobrar $7.607,89 en el cierre del acuerdo, mientras que un Oficial Especializado percibirá $10.664,08 y un Oficial de Mantenimiento llegará a un tope de $10.666,50.
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