El Gobierno avaló en paritarias salario básico de $1.910.518 con bono de $515.000 para trabajadores del 797/22

Conductor de Autoelevador: alcanzará un haber de $1.910.518 .

alcanzará un haber de . Capataz: llegará a los $1.906.014 .

llegará a los . Administrativo (Nivel 5): percibirá $1.867.023 .

percibirá . Chofer y Ayudante de Chofer: subirán a $1.710.899 y $1.540.665 respectivamente.

Por su parte, los trabajadores jornalizados de la rama de Producción y Mantenimiento también tendrán nuevos valores por hora. Un Operario inicial pasará a cobrar $7.607,89 en el cierre del acuerdo, mientras que un Oficial Especializado percibirá $10.664,08 y un Oficial de Mantenimiento llegará a un tope de $10.666,50.