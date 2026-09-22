ANSES: lo que se sabe sobre el bono para jubilados para 2027
El gasto previsional refleja el endurecimiento del mercado laboral, avance de la cobertura mínima y las dificultades para jubilarse.
El proyecto de ley de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno para su tratamiento en el Congreso Nacional prevé una cantidad menor de jubilados con respecto al año anterior. El padrón de jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pasaría de 5.590.521 beneficiarios en 2026 a 5.485.761 en 2027, según las proyecciones oficiales, esto representa 104.760 jubilados menos en un año.
La cantidad de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentaría de 220.308 a 253.032, es decir, 32.724 personas más. Además, se proyecta un incremento de los titulares del Seguro de Desempleo, que pasarían de 118.868 a 130.324.
Las moratorias permitían completar períodos de aportes faltantes, pero la última venció en marzo de 2025. Desde entonces, quienes llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años requeridos ya no cuentan con esa herramienta para acceder a una jubilación contributiva.
El bono de ANSES para jubilados no figura en el Presupuesto 2027
La ausencia de un renglón presupuestario fijo para el bono ANSES responde a la metodología administrativa, adoptada por el Poder Ejecutivo, para el manejo de partidas no remunerativas:
- Mecanismo de decretos mensuales: a lo largo de los últimos dos años y medio, la continuidad de la ayuda económica no estuvo atada a una ley del Congreso sino a prórrogas mensuales rubricadas por el presidente, tales como el reciente Decreto 824/2026 emitido para el período de septiembre.
- Margen de discrecionalidad fiscal: al no incorporarlo dentro del esquema rígido de gastos obligatorios para 2027, el Gobierno conserva la facultad de definir si otorga el subsidio de manera extraordinaria, bajo qué montos y con qué periodicidad, según la recaudación y la meta de superávit.
- Congelamiento nominal: tras ascender de $55.000 a $70.000 en marzo 2024, el refuerzo previsional no fue indexado por la fórmula de movilidad mensual que ajusta los haberes básicos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que generó que los ingresos de bolsillo de los beneficiarios de la mínima evolucionen por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El peso del gasto en seguridad social en el Presupuesto 2027 y el fin de la moratoria previsional
Pese a la falta de asignación directa del refuerzo no contributivo, las erogaciones destinadas a la protección social continuarán concentrando el núcleo del presupuesto de la Administración Nacional:
- Participación en el gasto público: las partidas para el rubro de Seguridad Social demandarán alrededor de $119,1 billones, cifra que representa el 58,9% del total de las erogaciones proyectadas por el Estado para el ejercicio 2027.
- Baja en el padrón de jubilaciones ordinarias: el texto oficial prevé una reducción de aproximadamente 105.000 beneficiarios contributivos, respecto del año 2026. Esta contracción responde, de manera directa, al cese de la moratoria previsional y al endurecimiento de los requisitos formales de 30 años de aportes efectivos para acceder a una jubilación tradicional.
Crecimiento de la PUAM ANSES
La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Para acceder al beneficio deben superar una evaluación socioeconómica y patrimonial.
El monto equivale al 80% de la jubilación mínima, más un bono de $70.000. En septiembre, el haber de la PUAM fue de $342.908, más el bono. A diferencia de una jubilación contributiva, la PUAM no genera derecho a pensión por viudez cuando fallece el titular.
La PUAM fue creada en 2016 y su cantidad de beneficiarios creció durante los primeros años, hasta superar los 300.000 a mediados de 2023.
El Presupuesto estima que la prestación pasará de representar el 3% de los beneficios previsionales en 2026 al 3,5% en 2027. Las proyecciones oficiales anticipan que su participación podría llegar al 9% en 2030, al 17% en 2035 y al 25% en 2040.
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