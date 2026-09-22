ANSES: lo que se sabe sobre el bono para jubilados para 2027

Participación en el gasto público : las partidas para el rubro de Seguridad Social demandarán alrededor de $119,1 billones, cifra que representa el 58,9% del total de las erogaciones proyectadas por el Estado para el ejercicio 2027.

: las partidas para el rubro de Seguridad Social demandarán alrededor de $119,1 billones, cifra que representa el 58,9% del total de las erogaciones proyectadas por el Estado para el ejercicio 2027. Baja en el padrón de jubilaciones ordinarias: el texto oficial prevé una reducción de aproximadamente 105.000 beneficiarios contributivos, respecto del año 2026. Esta contracción responde, de manera directa, al cese de la moratoria previsional y al endurecimiento de los requisitos formales de 30 años de aportes efectivos para acceder a una jubilación tradicional.

Crecimiento de la PUAM ANSES

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Para acceder al beneficio deben superar una evaluación socioeconómica y patrimonial.

El monto equivale al 80% de la jubilación mínima, más un bono de $70.000. En septiembre, el haber de la PUAM fue de $342.908, más el bono. A diferencia de una jubilación contributiva, la PUAM no genera derecho a pensión por viudez cuando fallece el titular.

La PUAM fue creada en 2016 y su cantidad de beneficiarios creció durante los primeros años, hasta superar los 300.000 a mediados de 2023.

El Presupuesto estima que la prestación pasará de representar el 3% de los beneficios previsionales en 2026 al 3,5% en 2027. Las proyecciones oficiales anticipan que su participación podría llegar al 9% en 2030, al 17% en 2035 y al 25% en 2040.