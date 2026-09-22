Cambió el pronóstico del tiempo y vuelve el calor tórrido a Buenos Aires en pocas horas
El pronóstico del tiempo anticipa un brusco salto térmico en Buenos Aires. Se espera fuerte aumento de las temperaturas con picos de calor en los próximos días.
Luego de un arranque de semana marcado por temperaturas verdaderamente frías, el tiempo dará un giro radical en Buenos Aires. El intenso calor se hará sentir con fuerza gracias a un marcado ascenso térmico que disparará los termómetros en muy pocas horas, superando ampliamente la barrera de los veinte grados.
IMPORTANTE: A qué hora llega el triple tormentón de tres días que desplomará la temperatura del AMBA
Cuándo llega el pico de calor y cómo sigue el pronóstico del tiempo
Tras varias jornadas otoñales, las marcas térmicas comenzarán a escalar sostenidamente. A continuación, el detalle del pronóstico extendido y los momentos más críticos para la Ciudad y sus alrededores:
- Viernes 25 de septiembre: será la jornada con mayor impacto térmico. La temperatura oficial escalará hasta los 24°C, pero entre las 13:00 y las 15:00 horas, bajo un cielo a pleno sol, la sensación térmica alcanzará los 25°C, dejando un clima de tipo "tórrido" en las calles porteñas. Hacia la noche, refrescará levemente cerrando en 18°C.
- Sábado 26 de septiembre: el clima continuará primaveral y templado. Se espera una mínima de 14°C y una agradable máxima de 23°C, aunque el viento rotará y ganará fuerza, con ráfagas que podrían trepar hasta los 46 km/h.
- Domingo 27 de septiembre: el alivio llegará de la mano de un fuerte temporal. El cielo se cubrirá por completo, trayendo lluvias abundantes (13 mm acumulados) con un 80% de probabilidad de precipitaciones. Esto derrumbará los termómetros nuevamente, dejando una máxima de apenas 17°C.
- Lunes 28 de septiembre: el tiempo se mantendrá inestable con lluvias débiles y aisladas (70% de chances). Las marcas térmicas tendrán un leve repunte, oscilando entre los 16°C de mínima y los 21°C de máxima.
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