Esa clase de recetas “hubieran dañado aún más el derecho de propiedad y hubieran hecho absolutamente inviable cualquier recuperación. Pero por sobre todas las cosas, es algo inmoral. Es decir, hubiéramos arrancado robándole a la gente y eso es inadmisible”.

Además del plan Bonex, Milei aseguró que Cavallo exigió que se dolarizaran las tarifas antes de arrancar con el plan de convertibilidad. “Esto me lo contó alguien que era parte del Gobierno: Cavallo, para asumir como ministro, exigió estas dos cosas antes. Es decir, es como si Roberto Lavagna le hubiera exigido a Eduardo Duhalde que antes Jorge Remes Lenicov hiciera todo el trabajo sucio por él. Así es fácil, que toda la porquería la haga otro y yo empiezo sobre las cenizas”.

Las críticas de Domingo Cavallo

En medio de la avalancha de cierres de empresas, la destrucción de puestos de trabajo formales, la profundización de la precarización laboral y la debacle de la industria merced del derrumbe del consumo interno y la apertura indiscriminada de las importaciones, Cavallo aseguró que la competencia con el exterior solo puede funcionar si las compañías que operan en la Argentina cuentan con condiciones que les permitan ser competitivas. De lo contrario, alertó, podrían desaparecer por las distorsiones y cargas que enfrentan, más que por una competencia genuina.

Domingo Cavallo

Cavallo remarcó además que el actual valor actual del dólar no representa un “tipo de cambio de equilibrio” ni surge de un mercado con precios relativos que favorezcan el crecimiento. Por eso, consideró que la discusión no debería centrarse en una eventual devaluación, sino en la eliminación integral de los controles. Recomendó al Banco Central profundizar la acumulación de divisas sin temor a emitir pesos.

En ese sentido consideró que, si hubiera confianza y los operadores vendieran dólares al Banco Central al tipo de cambio determinado por el mercado, la emisión asociada a esas compras podría aportar la liquidez necesaria para el funcionamiento de los mercados de crédito interno y externo. Bajo esa lógica, los pesos emitidos para acumular reservas podrían contribuir a remonetizar la economía si repuntara la demanda de dinero.