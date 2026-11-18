Para Javier Milei, Domingo Cavallo ya no es "el mejor economista de la historia" y ahora es un "expropiador"
Domingo Cavallo advirtió que si Milei y Caputo no modifican el modelo pronto "corren el riesgo de que se les destartale todo antes de las elecciones".
El ex mnistro de Economía durante las gestiones de Carlos Menem primero y Fernando de la Rúa después, Domingo Cavallo, advirtió que si el gobierno de Javier Milei no adopta pronto cambios en materia monetaria, cambiaria y financiera, el programa podría enfrentar serias dificultades antes de las elecciones de 2027. “Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo”, alertó Cavallo en el marco de su presentación en el seminario “La Convertibilidad y los planes de estabilización” organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Y Milei, que alguna vez lo había tildado como "el mejor economista de la historia argentina" aseguró ahora que "tiene un prontuario de expropiaciones".
En el marco de su disertación de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Milei aseguró que “Cavallo tiene una historia, un prontuario de expropiaciones. Expropió con el corralito, expropió con el Plan Bonex y le nacionalizó la deuda en 1982 a los que habían timbeado con la tablita. Ya que nos vamos a poner en puristas está bueno que conozcamos toda la historia”, afirmó ahora Milei muy lejos de lo que aseguraba hasta no hace demasiado tiempo.
Y aseguró que el plan de convertibilidad de Cavallo “implicó una expropiación entre el 75% y el 90%. Expropiando es fácil. Si yo agarro los pasivos que había que renovar todo el tiempo y los expropio, los problemas desaparecen”.
Según Milei, al asumir su cargo hubo “economistas supuestamente liberales” que proponían “que reventara la híper y hacer grandes expropiaciones. Es decir, atacar el derecho de propiedad contra los bancos, por ejemplo, trabajando sobre los pases a un día y defaulteando la deuda del sector público, del Tesoro. Eso claramente hubiera generado una hiperinflación, puesto las tasas de interés en la estratosfera, con un riesgo país enorme”.
Esa clase de recetas “hubieran dañado aún más el derecho de propiedad y hubieran hecho absolutamente inviable cualquier recuperación. Pero por sobre todas las cosas, es algo inmoral. Es decir, hubiéramos arrancado robándole a la gente y eso es inadmisible”.
Además del plan Bonex, Milei aseguró que Cavallo exigió que se dolarizaran las tarifas antes de arrancar con el plan de convertibilidad. “Esto me lo contó alguien que era parte del Gobierno: Cavallo, para asumir como ministro, exigió estas dos cosas antes. Es decir, es como si Roberto Lavagna le hubiera exigido a Eduardo Duhalde que antes Jorge Remes Lenicov hiciera todo el trabajo sucio por él. Así es fácil, que toda la porquería la haga otro y yo empiezo sobre las cenizas”.
Las críticas de Domingo Cavallo
En medio de la avalancha de cierres de empresas, la destrucción de puestos de trabajo formales, la profundización de la precarización laboral y la debacle de la industria merced del derrumbe del consumo interno y la apertura indiscriminada de las importaciones, Cavallo aseguró que la competencia con el exterior solo puede funcionar si las compañías que operan en la Argentina cuentan con condiciones que les permitan ser competitivas. De lo contrario, alertó, podrían desaparecer por las distorsiones y cargas que enfrentan, más que por una competencia genuina.
Cavallo remarcó además que el actual valor actual del dólar no representa un “tipo de cambio de equilibrio” ni surge de un mercado con precios relativos que favorezcan el crecimiento. Por eso, consideró que la discusión no debería centrarse en una eventual devaluación, sino en la eliminación integral de los controles. Recomendó al Banco Central profundizar la acumulación de divisas sin temor a emitir pesos.
En ese sentido consideró que, si hubiera confianza y los operadores vendieran dólares al Banco Central al tipo de cambio determinado por el mercado, la emisión asociada a esas compras podría aportar la liquidez necesaria para el funcionamiento de los mercados de crédito interno y externo. Bajo esa lógica, los pesos emitidos para acumular reservas podrían contribuir a remonetizar la economía si repuntara la demanda de dinero.
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